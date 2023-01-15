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Как мужчины в России стали чаще заниматься «анти-ЗОЖ». Инфографика
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Больше половины мужчин в России стали «антизожниками»
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Авторы
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При участии
Александр Осипов
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здоровый образ жизни
россияне
курение
алкоголизм
спорт
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