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Как мужчины в России стали чаще заниматься «анти-ЗОЖ». Инфографика

Еще год назад число мужчин, которые ведут нездоровый образ жизни, снижалось и составляло 40%. В 2022 году тенденция резко поменялась — их число выросло до 55%

Как мужчины в России стали чаще заниматься «анти-ЗОЖ». Инфографика

Как мужчины в России стали чаще заниматься «анти-ЗОЖ». Инфографика

  

Авторы
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Светлана Прохорова, Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв
При участии
Александр Осипов
ЗОЖ здоровый образ жизни россияне курение алкоголизм спорт
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