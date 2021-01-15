СК завел дело о надругательстве над братской могилой в украинском Херсоне

Фото: npu.gov.ua

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне воинов Красной Армии в Херсоне. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено после процессуальной проверки по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны).

«По данным следствия, 12 января 2021 года неустановленные лица, действуя по мотиву негативного отношения к деятельности СССР в годы Второй мировой войны, на мемориальном кладбище в городе Херсоне Украины разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете назвали действия злоумышленников циничными и демонстрирующими «пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом».

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