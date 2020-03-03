Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата

Фото: Razvozhaev.m / Facebook

В районе поселка Сахарная головка под Севастополем неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

«Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка», — написал губернатор. Он уточнил, что узнал о произошедшем из СМИ, а не «от тех, кто должен следить за территорией».

Учитель истории в местной школе Ольга Гришкова сообщила изданию «Новый Севастополь», что разрушенная могила является одним из шести объектов памяти в поселке, за которыми ухаживают дети. Она предположила, что злоумышленники срезали металлическую оградку, а также попытались забрать металлический цоколь могилы, чтобы сдать их в металлолом и получить деньги.

По словам Развожаева, объект будет восстановлен к 9 Мая. «А тем, кто это сделал, — позор и презрение», — добавил он. Развожаев также выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов.