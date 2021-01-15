Когда достроят Nord Stream 2, умер Борис Грачевский. Главные новости РБК

Правительство обсудит запрет на покупку банков государством
Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, который ограничивает государство в покупке акций или доли в организациях финансового сектора.
- Если поправки примут, госбанки и ЦБ смогут становиться собственниками кредитных организаций только в исключительных случаях. Если же государственная структура нарушит этот запрет, сделка по приобретению ею акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда.
- Ввести такие ограничения необходимо из-за ситуации в финансовом секторе: доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ должен способствовать развитию здоровой конкуренции на финансовом рынке и поддержать частных игроков, считают в Минэкономразвития.
- Как исключение, госструктуры по-прежнему смогут входить в капитал других банков по распоряжению президента или кабмина, ЦБ — в капитал банков для санации (максимум на пять лет). Запрет не коснется сделок РЕПО сроком до 30 дней под залог ценных бумаг. Покупатели с госучастием также смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов или через ПИФы.
Crocus Group построит аэропорт на космодроме Восточный
Crocus Group без конкурса получила от «Роскосмоса» контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на космодроме Восточный, следует из материалов контракта, размещенного на сайте государственных закупок.
- Контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома подписали 28 декабря гендиректор ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» («дочка» «Роскосмоса») Андрей Новиков и президент компании Crocus International (АО «Крокус», входит в Crocus Group) Араз Агаларов.
- Стоимость подписанного с Агаларовым контракта — 28,017 млрд руб., завершение запланировано на 12 декабря 2024 года. Он заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа. «Крокус» получил этот контракт без конкурса, как единственный поставщик.
- Второй этап строительства аэродрома будет идти с 2026 по 2029 год. Точно пока не известно, однако из приложенного к контракту задания на проектирование следует, что предполагаемая предельная стоимость строительства второго этапа объекта — 7,408 млрд руб. Таким образом, общая стоимость строительства аэропортового комплекса на территории космодрома может превысить 35 млрд руб.
Какими проектами известен Араз Агаларов и каким будет новый аэропорт на Восточном, читайте в материале РБК.
Мораторий сократил число банкротств в пандемию
Количество решений о признании российских компаний банкротами в 2020 году сократилось почти на 20%, с 12 401 до 9931, следует из федерального реестра сведений о банкротстве и сообщения госпроекта «Федресурс».
- Главной причиной уменьшения числа корпоративных банкротств в прошлом году стал правительственный мораторий на внешние банкротства, объявленный в начале апреля на фоне пандемии коронавируса. Для сравнения: в 2014 году, когда обрушились цены на нефть, ввели первые антироссийские санкции, упал курс рубля, было зарегистрировано 14,5 тыс. банкротств компаний — это почти на 4,6 тыс. больше, чем в пандемийном 2020-м.
- Заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что продлевать мораторий правительство не планирует. По словам замглавы Минэкономразвития, «плавный выход» из-под моратория обеспечит механизм судебной рассрочки: он позволяет компаниям, которым грозит банкротство, предложить суду план реорганизации. Если суд предоставит рассрочку, дело о банкротстве прекращается, а обязательства должника исполняются в соответствии с утвержденным графиком.
- Эксперты, опрошенные РБК, считают, что мораторий лишь отложил часть банкротств по заявлениям кредиторов. Специалисты полагают, что число банкротств возрастет по его завершении, но отмечают, что оценить масштаб явления пока не представляется возможным.
Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни.
- В декабре 2020 года Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в столичную больницу № 52. Перед Новым годом его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила об ухудшении самочувствия Грачевского и переводе в реанимацию. Позднее СМИ писали, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.
- В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом Грачевский основал детский киножурнал «Ералаш», а позднее создал одноименную киностудию. Он был заслуженным деятелем искусств России, награжден орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.