Когда достроят Nord Stream 2, умер Борис Грачевский. Главные новости РБК

Когда завершат «Северный поток-2»; почему правительство хочет запретить себе покупку госбанков; кто построит аэропорт на Восточном; помог ли мораторий на банкротства бизнесу; умер Борис Грачевский — в обзоре РБК

Когда закончат строить «Северный поток-2»

Первая ветка газопровода «Северный поток-2», который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, будет достроена в первой половине 2021 года, сообщил Bloomberg.