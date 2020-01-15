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Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

Бывший заместитель Егора Гайдара признал, что при подготовке реформы не была учтена угроза неплатежей. По словам Чубайса, в итоге никем не предсказанное явление повлияло на весь комплекс реформ 1990-х
Анатолий Чубайс (Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС)

Кризис неплатежей стал настоящим сюрпризом для тех, кто разрабатывал план реформы экономики в 1990-х годах. Об этом заявил на Гайдаровском форуме в Москве бывший заместитель вдохновителя и идеолога реформ Егора Гайдара, а ныне руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Я считаю, что нами это явление не было предсказано нигде. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора. Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей», — рассказал Чубайс, передает корреспондент РБК.

По словам бывшего вице-премьера, реформаторы не ожидали, что финансовая стабилизация в условиях экономики советского типа породит неплатежи, и в итоге кризис неплатежей оказал «глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х».

«Масштаб этого явления к 1996 году достиг 40–45% ВВП, половина экономики вообще работала не в денежных измерителях», — напомнил Чубайс, отметив, что именно победа над неплатежами в конце 1990-х помогла вернуть в экономику мотивацию «на уровне реальных предприятий». «Отсюда фантастический рост 2000-х с удвоением ВВП», — сказал Чубайс.

История вопроса

В начале 1990-х годов после либерализации цен в России начали повсеместно возникать задержки с проведением платежей, производители продолжали выпуск не находившей уже спроса продукции, накапливая долги перед сотрудниками и поставщиками. Кризис нарастал и привел к тому, что многие предприятия прекратили платить налоги, а зарплаты часто выдавались продукцией или денежными суррогатами, расчеты же между организациями велись с помощью бартерных сделок. Пытаясь справиться с проблемой, ЦБ выдавал промышленным и сельскохозяйственным предприятиям необеспеченные кредиты, что привело к ускорению инфляции и падению курса рубля.

В своем первом послании Федеральному собранию президент России Борис Ельцин в 1994 году заявил, что положение в экономике тревожное. «Из-за взаимных неплатежей останавливаются предприятия. Продолжается рост цен. Люди месяцами не получают заработную плату. Не спадает социальное напряжение... Если промедлим с решением проблемы, массовые неплатежи будут и в дальнейшем способствовать остановке предприятий, усиливать спад производства», — констатировал он.

В послании 1995 года Ельцин вновь упомянул кризис неплатежей, назвав его причиной низкую финансовую дисциплину. В 1996 году вина была возложена на старые советские привычки, которые «сформировали такое экономическое поведение, когда прибыль присваивается себе, а издержки перекладываются на государство, собственных работников, деловых партнеров».

В послании 1997 года Ельцин вновь вспомнил про неплатежи, назвав их удавкой, которая парализует экономику, кризис, по словам президента, к этому моменту приобрел черты хронического.

«Во всех посланиях президента Федеральному собранию ставилась задача сокращения взаимных неплатежей предприятий. Разрабатывались объемные планы ее реализации. Результат получился противоположным этим планам. Неплатежи предприятий продолжают расти, по темпам опережая инфляцию. За год не выдвинуто никаких инициатив, не принято ни одного масштабного решения», — заявил Ельцин в 1998 году.

В следующем году президент сообщил, что «неплатежами опутаны как эффективные, так и неэффективные предприятия», так что отличить одни от других часто невозможно.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

В 2000 году новый президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал неплатежи одним из способов выживания неконкурентоспособных предприятий. В послании 2001 года кризис неплатежей уже не упоминался.

Авторы: Анна Гальчева, Евгений Калюков
Теги: Анатолий Чубайс, неплатежи, Гайдаровский форум
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