Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

Бывший заместитель Егора Гайдара признал, что при подготовке реформы не была учтена угроза неплатежей. По словам Чубайса, в итоге никем не предсказанное явление повлияло на весь комплекс реформ 1990-х

Анатолий Чубайс (Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС)

Кризис неплатежей стал настоящим сюрпризом для тех, кто разрабатывал план реформы экономики в 1990-х годах. Об этом заявил на Гайдаровском форуме в Москве бывший заместитель вдохновителя и идеолога реформ Егора Гайдара, а ныне руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Я считаю, что нами это явление не было предсказано нигде. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора. Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей», — рассказал Чубайс, передает корреспондент РБК.

По словам бывшего вице-премьера, реформаторы не ожидали, что финансовая стабилизация в условиях экономики советского типа породит неплатежи, и в итоге кризис неплатежей оказал «глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х».

«Масштаб этого явления к 1996 году достиг 40–45% ВВП, половина экономики вообще работала не в денежных измерителях», — напомнил Чубайс, отметив, что именно победа над неплатежами в конце 1990-х помогла вернуть в экономику мотивацию «на уровне реальных предприятий». «Отсюда фантастический рост 2000-х с удвоением ВВП», — сказал Чубайс.