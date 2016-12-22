СМИ узнали о согласии Росавиации ввести новые меры контроля чартеров

​Росавиация поддерживает предложение туроператоров по ужесточению для авиаперевозчиков требований к оформлению билетов на чартерные рейсы, узнал «Коммерсантъ». Инициатива появилась после ухода с рынка «ВИМ-Авиа»

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О том, что Росавиация поддерживает предложение туроператоров, ужесточающих требования к перевозчикам по оформлению билетов на чартерные рейсы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ главы ведомства Александра Нерадько на соответствующее письмо председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Речь идет о том, чтобы обязать авиаперевозчиков обеспечить бронирование и оформление билетов по маршруту «туда-обратно» на чартерные рейсы не позднее, чем за 48 часов до первого вылета. В настоящее время выдавать билеты должны туроператоры и только за сутки до первого полета, но выполнять это требования часто не удается из-за разногласий с авиакомпаниями.

Также Росавиация и перевозчики не против того, чтобы у туроператоров был доступ в электронную систему оформления авиаперевозок для самостоятельной выписки проездных документов.

В обоих случаях Росавиация выдвигает единственное условие: чартеры должны быть полностью оплачены туроператорами.

Как объяснил член Совета Федерации Игорь Фомин, теперь Совет федерации планирует начать разработку законопроекта, предполагающего внесение изменений в федеральные авиационные правила и Воздушный кодекс. Позиция Росавиации позволит ускорить процесс согласования будущего законопроекта в правительстве, поясняет он.

РБК направил запрос о комментарии в Росавиацию.

С новыми инициативами, позволяющими ввести дополнительный контроль над чартерными рейсами, туроператоры вышли после ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении полетов в конце сентября. Сообщению об этом предшествовала серия задержек рейсов авиакомпании из-за нехватки денег для оплаты топлива в аэропортах.