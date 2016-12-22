В Грузии убили бывшего главу Нацгвардии

Тело бывшего военного и экс-депутата парламента с огнестрельным ранением в голову обнаружили в городе Рустави на рынке, совладельцем которого был убитый. Полиция завела дело о предумышленном убийстве

Самсон Кутателадзе (Фото: kutateladze.ge)

В городе Рустави на юго-востоке Грузии убит Самсон Кутателадзе, бывший командующий Нацгвардией Грузии и бывший депутат парламента, передает телеканал «Рустави-2». Бригадного генерала в отставке обнаружили с огнестрельным ранением в голову на рынке.

В МВД телеканалу сообщили, что сотрудники полиции находятся на месте убийства и проводят следственные действия. Возбуждено дело о предумышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Грузинское издание Info 9 сообщило, что Кутателадзе был одним из владельцев так называемого Стамбульского рынка. В него могли сделать несколько выстрелов. Сотрудники рынка рассказали изданию, что Кутателадзе планировал его продать, но связано ли убийство с этим шагом, неизвестно. Другое грузинское издание IPN, также со ссылкой на сотрудников рынка, передает, что мужчина не был с кем-либо в конфликте.

Кутателадзе был депутатом грузинского парламента с июня 2008-го по октябрь 2012 года, он был избран от партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Он был замглавы комитета по обороне и безопасности, а также состоял в комитете по внешним отношениям. До этого, с 2004 по 2006 год, он возглавлял грузинскую Нацгвардию. После того как Кутателадзе ушел из политики, он занялся бизнесом.