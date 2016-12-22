Грузинские полицейские поймали похитителей рельсов на новой магистрали

Грузинские полицейские задержали трех человек по обвинению в краже рельсов на железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс, сообщает МВД Грузии.

Рельсы были украдены на участке Марабда — Карцахи в районе Ниноцминды на юге страны. Преступление было совершено 21 ноября. Задержанные работали в компании Demiriol Servis, которой принадлежат рельсы на данном участке.

Похищенное имущество было изъято в качестве вещественного доказательства.

Дело возбуждено по статье «кража группой лиц по предварительному сговору», похитителям грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Железнодорожная магистраль Баку — Тбилиси — Карс (БТК) протяженностью 826 км строилась на основе межгосударственного соглашения Азербайджана, Грузии и Турции. Новая трасса, соединившая железнодорожные сети трех стран, была введена в эксплуатацию 30 октября в присутствии президентов Турции и Азербайджана Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева и премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

Работы на грузинской части трассы финансировались Азербайджаном, выделившим на это два льготных кредита на общую сумму $775 млн.