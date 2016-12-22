ФИФА подготовила вопросы Родченкову о допинге в российском футболе

ФИФА подготовила целый список вопросов информатору WADA Григорию Родченкову, который в числе прочего рассказал о допинге в российском футболе

Григорий Родченков (Фото: Zuma / ТАСС)

Как сообщает Sky Sports, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) изучила посвященную футболу часть признаний Григория Родченкова, которую передал ее представителям возглавлявший независимую антидопинговую комиссию WADA профессор Ричард Макларен.

ФИФА направила вопросы Родченкову, подтвердили РБК в пресс-службе федерации. «После проведения первоначального анализа недавно полученных от WADA новых данных из московской лаборатории ФИФА направила список с конкретными вопросами адвокату, назначенному WADA, для передачи непосредственно Родченкову», — отметили в пресс-службе. В организации уточнили, что попросили провести анализ конкретного числа проб, выбранных в соответствии с критериями, установленными WADA. В пресс-службе добавили, что агентство проинформировало ФИФА, что порядок рассмотрения проб будет определен назначенной группой экспертов, но пока те на связь не вышли.

18 ноября британская Daily Mail сообщила о том, что представители ФИФА пытаются получить от Родченкова «дополнительные доказательства» того, что российские футболисты участвовали в «государственной допинговой программе». По информации издания, информатор WADA утверждал, что по меньшей мере 34 российских футболиста, в том числе вся российская сборная, участвовавшая в чемпионате мира по футболу 2014 года, либо принимали допинг, либо были «защищены» от тестирования на него, либо же вообще не прошли допинг-тесты.

В ФИФА на это позже сообщили, что не обнаружили подобных нарушений российских футболистов. Но расследование их участия в «допинговой программе» продолжается, уточнили в пресс-службе организации.