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СК задержал первого замглавы Джидинского района Бурятии по делу о взятке

СК задержал первого замглавы Джидинского района Бурятии за получение взятки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

По данным следователей, чиновник 2 августа заключил муниципальный контракт с компанией на проведение аварийно-восстановительных работ на дороге местного значения, после чего обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату. За это он должен был получить взятку в размере 800 тыс. руб.

В Улан-Уде 11 декабря он встретился с подрядчиком, чтобы получить часть суммы — 500 тыс. руб., но был задержан с поличным.

В отношении него возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК «Получение взятки в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Суд арестовал замглавы подмосковного Фрязино за взятку
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Дмитрий Медведев (слева)

Сейчас решается вопрос об аресте чиновника. Следователи собирают доказательственную базу.

Издание «МК в Бурятии» сообщило, что речь идет о первом заместителе главы Джидинского района Владимире Цыденове.

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Цыденов окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1996 года служил в органах внутренних дел, ушел в отставку в звании подполковника полиции. На работу в Джидинскую районную администрацию его пригласили в 2021 году.

Ранее, 8 декабря, Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя главы подмосковного города Фрязино Дмитрия Медведева за получение взятки в особо крупном размере.

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Пространство выбора

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