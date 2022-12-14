На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег, связанных с делом Магнитского

На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского

Фото: europol.europa.eu

В Испании арестован член преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанных с так называемым делом Магнитского о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России. Об этом сообщается на сайте Европола.

Мужчину задержали на Канарских островах. В Европоле заявили, что подозреваемый «был в центре» схеме отмывания денег. Сейчас по всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, сообщили в ведомстве.

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