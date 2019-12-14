Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря. Однако он отметил, что пока верующие протестуют против переноса даты празднования Рождества. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины. При этом в интервью украинской службе Би-би-си, которое было опубликовано 5 декабря, Епифаний говорил, что для переноса Рождества с 7 января на 25 декабря «еще не время» и что «нет поддержки со стороны украинского народа».

Теперь Епифаний заявил, что сейчас тема поднимается не слишком активно, так как пока она скорее не объединяет, а разъединяет общество. «Следует объяснять людям, что мы отмечаем не дату, а событие — Рождество господа нашего Иисуса Христа», — пояснил священнослужитель.

Он добавил, особое неодобрение этой идеи встречается на Западной Украине. Как отметил митрополит, в этом вопросе необходимо проводить просветительскую работу.

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