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Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни
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Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни
Общество, 21:24
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Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни
Уголовное дело об исчезновении людей просили возбудить по материалам «Новой газеты», которая сообщила о предполагаемой массовой казни без суда и следствия. Власти Чечни называли информацию об этом ложью
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Ессентукский городской суд Ставропольского края признал правомерным отказ следователей в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 жителей Чечни, о чем говорилось в материалах «Новой газеты». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Представитель суда уточнил, что после того, как следователь не открыл производство уголовного дела по материалам «Новой газеты», была подана жалоба в суд.

«Действия следователя признаны судом законными и обоснованными», — отметили в пресс-службе.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал», жалоба была подана в интересах ряда родственников пропавших и, по-видимому, убитых жителей Чечни, а также сотрудников «Новой газеты». По данным организации, Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу семь раз выносило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Новая газета» сообщила о массовом расстреле жителей в Чечне
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Речь идет о материале, который был опубликован в «Новой газете» в июле прошлого года. Издание со ссылкой на источники сообщило, что в ночь на 26 января в Чечне были убиты 27 человек во внесудебном порядке, которые были задержаны в разное время по неопределенным причинам. «Беспрецедентная по своим масштабам внесудебная казнь», как называет случившееся издание, произошла на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Пропавших людей, писала газета, не оформляли официально как задержанных, им не предъявили обвинений, их просто поместили в подвалы отделов полиции Чечни.

В Чечне прокомментировали статью «Новой газеты» о массовом расстреле
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Информацию о массовом расстреле в Чечне назвали «ложью» с «политической окраской». Министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заключил, что публикация «Новой газеты» — это «всплеск нездоровой фантазии».

Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и первая реакция
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения издания, заявил, что их приняли к сведению.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что у нее была информация о казнях в Чечне еще в марте 2017 года. Она заверяла, что уведомляла об этом президента Владимира Путина. ​Москалькова также сообщала об отказе СК возбуждать уголовные дела в отношении этих 27 человек как пропавших. В то же время, по ее словам, было возбуждено дело против этих людей «как выехавших в ИГИЛ [ИГ, запрещенная в России террористическая организация] и участвующих в незаконной организации».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Ставропольский край , Чечня , уголовное дело , исчезновение
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