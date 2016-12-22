МВД решило закупить 800 автозаков на 2,4 млрд руб.

Министерство внутренних дел России планирует закупить для девяти регионов более 800 автомобилей для перевозки арестованных и осужденных, созданных на базе «ГАЗа» и «КамАЗа», следует из документов, размещенных на сайтах госсзакупок.
Стоимость контракта на автозаки пяти моделей составляет 2,4 млрд руб., выполнение предусмотрено до 1 ноября 2019 года.
Автозаки предназначены для полиции Санкт-Петербурга, а также для Московской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края.
Закупать МВД планирует преимущественно небольшие автомобили, вместимостью до семи заключенных. Это «Газели» ГАЗ-A21R23, имеющие три одиночные камеры и одну общую, рассчитанную на четыре человека. Таких спецавто будет приобретено 634 штуки.
На форуме «Армия-2018» МВД России показало новые образцы техники, в том числе бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки подозреваемых в экстремизме и терроризме.
Автомобиль оснащен бронированным кузовом, в котором предусмотрены помещение для конвоя и шесть одиночных камер. Кабина водителя, топливный бак и аккумуляторы покрыты броней. Автозак изготовили на московском предприятии «Техника» и сейчас готовят к испытаниям.
Ранее сегодня Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о снижении численности заключенных в российских тюрьмах до минимума в новейшей истории России. Всего, по данным на конец 2018 года, в российских колониях отбывает наказание менее 470 тыс. человек.