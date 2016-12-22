МВД решило закупить 800 автозаков на 2,4 млрд руб.

До ноября 2019 года МВД рассчитывает получить более 800 новых автозаков для полиции девяти российских регионов. Более 600 из них — оперативно-служебные автомобили вместимостью до семи задержанных

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство внутренних дел России планирует закупить для девяти регионов более 800 автомобилей для перевозки арестованных и осужденных, созданных на базе «ГАЗа» и «КамАЗа», следует из документов, размещенных на сайтах госсзакупок.

Стоимость контракта на автозаки пяти моделей составляет 2,4 млрд руб., выполнение предусмотрено до 1 ноября 2019 года.

Автозаки предназначены для полиции Санкт-Петербурга, а также для Московской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края.

Закупать МВД планирует преимущественно небольшие автомобили, вместимостью до семи заключенных. Это «Газели» ГАЗ-A21R23, имеющие три одиночные камеры и одну общую, рассчитанную на четыре человека. Таких спецавто будет приобретено 634 штуки.

На форуме «Армия-2018» МВД России показало новые образцы техники, в том числе бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки подозреваемых в экстремизме и терроризме.

Автомобиль оснащен бронированным кузовом, в котором предусмотрены помещение для конвоя и шесть одиночных камер. Кабина водителя, топливный бак и аккумуляторы покрыты броней. Автозак изготовили на московском предприятии «Техника» и сейчас готовят к испытаниям.

Ранее сегодня Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о снижении численности заключенных в российских тюрьмах до минимума в новейшей истории России. Всего, по данным на конец 2018 года, в российских колониях отбывает наказание менее 470 тыс. человек.