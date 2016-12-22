Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией

Шоу «Союзмультфильма» не состоится поскольку его организатор, агентство ASAP, не смогло выполнить свои обязательства. Глава ASAP объяснил произошедшее «политической ситуацией», отразившейся на работе с иностранными партнерами

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Новогоднее шоу под брендом «Союзмультфильма» в Лужниках проводиться не будет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Союзмультфильм» и ​агентство ASAP, занимавшееся его организацией.

Шоу с бюджетом в $2 млн должно было идти с 26 декабря по 9 января по несколько раз в день. Оно должно было стать первым проектом «Союзмультфильма» подобного масштаба. Лицензию на проведение проекта студия передала агентству ASAP, занимавшееся ранее проведением фестиваля «Нашествие».

В отделе мероприятий «Союзмультфильма» пояснили, что проведение шоу было сорвано из-за того, что ASAP не смогло исполнить взятые на себя обязательства. Источник издания на рынке уточнил, что субподрядчик шоу запросил у ASAP предоплату за оборудование, однако средства не были переведены из-за «дыры» в бюджете.

Однако на иной версии событий настаивает гендиректор ASAP Юрий Доноцов. Он объяснил, что в числе субподрядчиков была британская компания, срыв ее участия связан с политическими причинами. «К нам должна была приехать британская компания с гигантским шатром. Но не обошлось без политики. Политическая ситуация привела к тому, что британцы не смогли выполнить контракт», — пояснил он. Шоу, по его словам, может быть перенесено на следующий год, а деньги за билеты будут возвращены.

«Союзмультфильм» — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, она была создана 10 июня 1936 года. В 2004 году «Союзмультфильм» был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие «Творческое производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

В 2018 году «Союзмультфильму» удалось разрешить лицензионный спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование персонажей его произведений. Писатель передал студии исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов. Несмотря на то, что 2016-й год компания закончила с убытком в размере 13,5 млн, в 2017-м году студия показала прибыль. Председатель правления студии Юлиана Слащева пообещала, что в 2018 году компания также выйдет в плюс. В 2018 году Слащева вошла в шорт-лист премии РБК в категории менеджер.