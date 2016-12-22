ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,53 EUR Нал. 76,29 74,44 USD Бирж. 66,24 -0,15 EUR Бирж. 75,23 -0,30 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3343,80 -143,10 IMOEX 2378,50 +0,34% RTSI 1129,35 +0,32% Brent 60,31 -0,56% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией
Лента новостей
Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией 04:39, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 04:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Умер 30 лет работавший над программой «Время» режиссер Владимир Пролетов 04:16, Общество В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП 04:04, Общество Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit 03:27, Политика Спикер УПЦ ответил на обвинения СБУ в подготовке провокаций 03:22, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 03:00, РБК и Philips WSJ сообщила об уголовном расследовании из-за инаугурации Трампа 02:46, Политика Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве 02:32, Общество Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon 02:16, Бизнес СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки» 01:52, Бизнес ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга 01:44, Общество В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски 01:07, Общество «Зенит» завершил 2018 год тремя поражениями подряд 01:05, Спорт Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива 00:46, Политика Россия в ОБСЕ заявила о поисках в США людей для операций на Украине 00:29, Политика Политтехнологи назвали главные инструменты «новой реальности» на выборах 00:00, Политика «Ростех» продал 75% холдинга «Технодинамика» владельцу «НК Банка» 00:00, Политика В Армении по подозрению в убийстве арестовали российского военного 13 дек, 23:54, Общество «Краснодар» стал вторым вышедшим в плей-офф Лиги Европы российским клубом 13 дек, 23:50, Спорт Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у бизнесмена вертолет 13 дек, 23:40, Общество Имперские амбиции: как Великая Китайская стена стала подиумом 13 дек, 23:40, Совместный проект В Венесуэле при взрыве на объекте PDVSA пострадали шесть человек 13 дек, 23:35, Общество Полиция убила стрелка из Страсбурга 13 дек, 23:34, Общество Пятерых российских бобслеистов отстранили из-за допинга на играх в Сочи 13 дек, 23:14, Общество Лига Европы по футболу. «Славия» — «Зенит». Онлайн 13 дек, 23:00, Спорт «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Вильярреала» 13 дек, 22:55, Спорт Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 13 дек, 22:41, РБК и Huawei
Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией
Общество, 04:39
0
Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией
Шоу «Союзмультфильма» не состоится поскольку его организатор, агентство ASAP, не смогло выполнить свои обязательства. Глава ASAP объяснил произошедшее «политической ситуацией», отразившейся на работе с иностранными партнерами
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Новогоднее шоу под брендом «Союзмультфильма» в Лужниках проводиться не будет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Союзмультфильм» и ​агентство ASAP, занимавшееся его организацией.

Шоу с бюджетом в $2 млн должно было идти с 26 декабря по 9 января по несколько раз в день. Оно должно было стать первым проектом «Союзмультфильма» подобного масштаба. Лицензию на проведение проекта студия передала агентству ASAP, занимавшееся ранее проведением фестиваля «Нашествие».

В отделе мероприятий «Союзмультфильма» пояснили, что проведение шоу было сорвано из-за того, что ASAP не смогло исполнить взятые на себя обязательства. Источник издания на рынке уточнил, что субподрядчик шоу запросил у ASAP предоплату за оборудование, однако средства не были переведены из-за «дыры» в бюджете.

Однако на иной версии событий настаивает гендиректор ASAP Юрий Доноцов. Он объяснил, что в числе субподрядчиков была британская компания, срыв ее участия связан с политическими причинами. «К нам должна была приехать британская компания с гигантским шатром. Но не обошлось без политики. Политическая ситуация привела к тому, что британцы не смогли выполнить контракт», — пояснил он. Шоу, по его словам, может быть перенесено на следующий год, а деньги за билеты будут возвращены.

«Союзмультфильм» — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, она была создана 10 июня 1936 года. В 2004 году «Союзмультфильм» был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие «Творческое производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»
Бизнес

В 2018 году «Союзмультфильму» удалось разрешить лицензионный спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование персонажей его произведений. Писатель передал студии исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов. Несмотря на то, что 2016-й год компания закончила с убытком в размере 13,5 млн, в 2017-м году студия показала прибыль. Председатель правления студии Юлиана Слащева пообещала, что в 2018 году компания также выйдет в плюс. В 2018 году Слащева вошла в шорт-лист премии РБК в категории менеджер.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Союзмультфильм» , Новый Год
Главное
Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit Политика
Материалы по теме
Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе» Бизнес
«Союзмультфильм» выплатит доход от произведений Успенского наследникам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter