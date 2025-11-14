Bloomberg рассказал об угрозе для конкурса «Мисс Вселенная»

Разногласия между президентом Miss Universe Organization и владельцем франшизы в Таиланде, где пройдет конкурс в 2025 году, грозят омрачить проведение «Мисс Вселенной» и стать настоящим испытанием для бренда, пишет Bloomberg

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Разные подходы руководства к организации ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» демонстрируют как индустрия, пытаясь сохранить актуальность в эпоху цифровизации и деловой конкуренции, оказалась в состоянии войны сама с собой, пишет Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты предупреждают, что существующие разногласия станут настоящим испытанием для бренда.

С одной стороны оказался Рауль Роча Канту, мексиканский бизнесмен и президент Miss Universe Organization, которая является организатором международного конкурса красоты. С другой — Нават Ицарагрисил, тайский предприниматель, владелец франшизы и организатор конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде в 2025 году. Вместе они должны были возродить один из старейших конкурсов красоты, но на деле их вражда превратилась в мыльную оперу, которая грозит омрачить церемонию коронации следующей «Мисс Вселенная» 21 ноября, пишет Bloomberg.

Нават Ицарагрисил стремится превратить конкурс в развлечение с упором на рекламу и инфлюенсеров, которое будет приносить прибыль. Как объясняет Bloomberg, подход Ицарагрисила предусматривает, что претендентки должны обладать не только приятной внешностью, но и стимулировать продажи. Рауль Роча Канту, в свою очередь, отвергает этот подход и хочет, чтобы «Мисс Вселенная» оставалась «платформой для расширения прав и возможностей женщин».

Ситуация обострилась после того, как тайский бизнесмен во время подготовительных мероприятий публично раскритиковал участницу из Мексики Фатиму Бош за то, что она не присутствовала на спонсорской фотосессии. Перепалка, транслировавшаяся в прямом эфире в соцсетях франшизы «Мисс Вселенная Таиланд», привела к тому, что Ицарагрисил вызвал охрану, и десяток участниц покинули зал, пишет агентство.

Рауль Роча Канту осудил поведение тайского коллеги: «Как принимающий организатор, он обязан помогать участницам конкурса «Мисс Вселенная», поддерживать их. Нават, тебе нужно остановиться». Позже сам Нават Ицарагрисил выступил перед прессой и объяснил, что находился под влиянием эмоций, отметив, что заплатил за организацию конкурса $2 млн. «Мы должны признать, что эта индустрия закатывается. Ей нужно развиваться, чтобы идти в ногу с современным маркетингом и новыми потребностями аудитории», — сказал он.

Каждый из подходов эффективен на региональном уровне, но ни один из них, вероятно, не спасет глобальный бренд, считает менеджер по маркетингу из Бангкока Танет Лаксанавилас. «Столкновение двух людей с совершенно разными взглядами действительно беспрецедентно и стало настоящим испытанием для бренда», — добавил он.