Общество
0

Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии

По совокупности преступлений Ладе-Русь назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ее признали виновной по трем статьям УК. Она объявлена в международный розыск
Светлана Лада-Русь (Пеунова)
Светлана Лада-Русь (Пеунова) (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно приговорил основательницу партии «Воля», ликвидированной как экстремистская в 2016 году, Светлану Ладу-Русь (Пеунову; признана иноагентом) к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. C 2023 года она объявлена в международный розыск, сообщила региональная прокуратура.

Ладу-Русь признали виновной в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание назначено по совокупности преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело касается двух организаций, которые Лада-Русь учредила в 2012 и в 2016 годах, уточнила прокуратура. В ведомстве заявили, что организации позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение, а по сути являлись «деструктивными общинами, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».

Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма
Политика
Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом)

Кроме того, утверждает прокуратура, в своем доме в селе Бариновка Лада-Русь с 2006 года организовывала ежедневные обряды и церемонии, «навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей». Потерпевшие по итогам воздействия переписали на «целительницу» автомобиль Nissan Qashqai и офисное помещение, добавили в ведомстве.

Светлана Пеунова (с 2015 года — Светлана Лада-Русь) работала преподавателем музыки, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой». В 2008 году она создала политическую партию «Воля». В 2012 году партия прошла регистрацию в Минюсте. В том же году Пеунова пыталась принять участие в президентских выборах, но не смогла собрать необходимое количество подписей для регистрации. В августе 2016 года партия «Воля» была ликвидирована Верховным судом России по иску Минюста за распространение экстремистских материалов.

Самарская область суд мошенничество партия «Воля» розыск

