Общество⁠,
0

ТАСС узнал о бегстве учредителя «Фенсмы» из-за дела о взятке в «Росатоме»

ТАСС: учредитель «Фенсмы» с супругой бежали из-за дела о взятке в «Росатоме»
По данным агентства, один из учредителей стройкомпании «Фенсма» Рустамбеков скрылся вместе с женой, их объявили в розыск. Его обвиняют в даче взятки бывшему топ-менеджеру «Росатома» в размере ₽5 млн за павильон «Атом» на ВДНХ

Рустам Рустамбеков, один из учредителей строительной компании «Фенсма», руководство которой подозревается в даче взятки бывшему директору структурного подразделения «Росатома» Геннадию Сахарову, скрылся от следствия вместе с женой. Супруги объявлены в федеральный розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Согласно обвинению, Сахаров через свою супругу получил взятку от руководства ООО «Фенсма» в размере почти 5 млн руб. за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство размещенного на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом», — рассказал источник.

Бывшего топ-менеджера «Росатома» приговорили к 12 годам за взятку
Бизнес

По данным «РБК-Компании» на 10 ноября, ООО «Фенсма» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Ее учредители — Сергей Дьячков (доля в уставном капитале — 46%), Рустам Рустамбеков и Василий Черных (у обоих по 27%).

Павильон, о котором идет речь в материалах дела, представляет собой крупнейший выставочный комплекс, посвященный ядерной энергии.

Сахаров был директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома», а за несколько месяцев до своего задержания стал директором по контролю проектов сооружения. Его арестовали в марте 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). «РИА Новости» приводило слова самого Сахарова, согласно которым он получил деньги «за консультирование организации при реализации контрактов», заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.

Против мужчины было возбуждено два дела, оба — о получении взятки, уточняет ТАСС. По первому, за взятку от первого заместителя гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, он был приговорен к 12 годам в конце мая. Сам Кокосадзе получил восемь лет колонии строгого режима, соответственно, за дачу взятки.

Второе дело, фигурантом которого Сахаров стал в октябре, связано с инжиниринговой компанией, поясняет ТАСС. Эпизод выделили в отдельное производство на стадии следствия по основному делу. Следствие полагает, что Сахаров оформил знакомую своей супруги в компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам «Росатома». Таким образом он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки.

Жене Сахарова Дарье вменяют посредничество в даче взятки, она находится под домашним арестом. Следствие полагает, что деньги, предназначавшиеся мужу в качестве взятки, передавались именно через нее. Супруги полностью признали вину, уточняет ТАСС, по его данным, пара также подала заявление на развод.

Теги
Татьяна Зыкина
Росатом взятка федеральный розыск бегство

