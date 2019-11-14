Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета

Глава «Газпрома» не согласился с прогнозами синоптиков на предстоящую зиму. По словам Алексея Миллера, компания считает, что грядущая зима будет холоднее, чем прошлогодняя. Синоптики называют «розовыми» теплые зимы

Алексей Миллер (Фото: Евгений Асмолов / ТАСС)

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился с журналистами прогнозами компании на предстоящую зиму по итогам заседания правления, посвященного рассмотрению готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019-го — начале 2020 года, сообщает корреспондент РБК.

По словам Миллера, в первом квартале грядущего года погода будет заметно холоднее, чем в аналогичном периоде прошлого года. «По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это «в среднем по больнице», — сказал Миллер.

В то же время он напомнил, что погода «любит преподносить сюрпризы». В качестве примера Миллер привел «русскую зиму» в Европе в марте 2018 года, которая, по его словам, запомнится надолго.

«Розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «темно-синего» лета», — сказал Миллер, добавив, «Газпром» к зиме и пиковым нагрузкам готов.