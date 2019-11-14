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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске
В аудитории колледжа, в которой произошла стрельба, сотрудники СК собирают улики. Нападавший — 19-летний студент колледжа, который пришел в здание с охотничьим ружьем

Видео: Следственный комитет РФ

На месте стрельбы в колледже в Благовещенске работают следователи, они собирают улики в аудитории, где произошло преступление. Видео из колледжа опубликовал Следственный комитет.

В Благовещенск, как сообщалось ранее, по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отправились специалисты Главного управления криминалистики ведомства. Перед следователями стоит задача выяснить причины произошедшего и оценить то, как была организована охрана колледжа.

Как уже установили в СК, в колледже на входе не было рамок металлоискателя. При этом в минобрнауки Амурской области утверждают, что здание было оснащено системой охраны, которая находилась в исправном состоянии на начало учебного года. В пресс-службе минобрнауки в разговоре с РБК уточнили, что в здании была тревожная кнопка, однако ею во время стрельбы так никто и не воспользовался.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. 19-летний студент колледжа пришел в здание с охотничьим ружьем, зашел в аудиторию и открыл огонь по сверстникам. Один молодой человек погиб на месте, трех пострадавших госпитализировали. Друзья одного из пострадавших сообщили РБК о его смерти после операции, минздрав не подтверждает эту информацию.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, Благовещенск, стрельба
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