СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске

В аудитории колледжа, в которой произошла стрельба, сотрудники СК собирают улики. Нападавший — 19-летний студент колледжа, который пришел в здание с охотничьим ружьем

Видео: Следственный комитет РФ

На месте стрельбы в колледже в Благовещенске работают следователи, они собирают улики в аудитории, где произошло преступление. Видео из колледжа опубликовал Следственный комитет.

В Благовещенск, как сообщалось ранее, по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отправились специалисты Главного управления криминалистики ведомства. Перед следователями стоит задача выяснить причины произошедшего и оценить то, как была организована охрана колледжа.

Как уже установили в СК, в колледже на входе не было рамок металлоискателя. При этом в минобрнауки Амурской области утверждают, что здание было оснащено системой охраны, которая находилась в исправном состоянии на начало учебного года. В пресс-службе минобрнауки в разговоре с РБК уточнили, что в здании была тревожная кнопка, однако ею во время стрельбы так никто и не воспользовался.