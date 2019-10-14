Роструд напомнил порядок оплаты за работу в праздники

Сотрудник обязан получить от работодателя оплату в двойном размере за работу в нерабочий праздничный день. Также сотрудник вправе отказаться от двойной оплаты, вместо нее он может попросить дополнительный выходной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Как отметили в ведомстве, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. «Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки», — говорится в сообщении.

Работодатель может попросить сотрудника выйти в праздник только ради выполнения непредвиденных работ, от срочности которых зависит функционирование организации.

В Роструде отметили, что существуют ситуации, когда сотрудника могут привлечь к работе в праздники без его согласия. В частности, речь идет о предотвращении катастрофы, производственной аварии и несчастных случаев, а также при введении чрезвычайного или военного положения. Кроме того, «выдернуть» сотрудника на работу можно для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и т.д.).