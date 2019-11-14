Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Глава «Роснано» назвал неправильной систему, при которой неудачная инвестиция грозит уголовным делом

Анатолий Чубайс (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, он указал, что неизбежные риски не учитываются теми, кто выполняет контрольные функции, сообщает агентство ТАСС.

«Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда - это статья Уголовного кодекса, предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима», - отметил Чубайс.

Глава «Роснано» сравнил инвестиционный портфель с парусами на корабле. Как судно сможет продолжить ход, если часть парусов не выдержит форма, так и одно удачное вложение в инновационный проект может окупить провал всех остальных.

При этом Чубайс согласился с тем, что роль государства в развитии инновационной отрасли очень важна. По его словам, Силиконовая долина не существовала бы без масштабных инвестиций со стороны Министерства обороны США. В качестве положительных моментов в России он отметил национальный проект «Цифровая экономика».

Однако Чубайс отметил, что «каркас инновационной экономики в России построен примерно наполовину», поскольку в зародыше пока находится в том числе и институт венчурного инвестирования.

В ноябре прошлого года, обсуждая перспективы инновационной экономики в России, Чубайс выразил сомнение в том, что необходимым условием для нее является демократизация. В качестве примеров он привел Южную Корею и Японию, которые на момент старта экономического рывка вряд ли можно было назвать примерами демократии.

Чубайс тогда же признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако был вынужден изменить взгляды. «Придя в инновации, я полагал, что демократия и инновации — вещи, тесно связанные между собой, детерминирующие друг друга. Но сегодня думаю, что это не так», - сказал он.