ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,53 66,78 EUR Нал. 77,55 75,50 USD Бирж. 67,77 -0,24 EUR Бирж. 76,14 -0,89 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6438,90 +2,70 IMOEX 2393,81 -0,40% RTSI 1114,75 -0,59% Brent 71,01 +0,95% DJIA 25569,80 -1,61% Nasdaq 7245,66 -2,18%
Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана
Лента новостей
«Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 22:00, РБК и Volkswagen «Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму 21:57, Политика Amnesty International лишила награды главу кабмина Мьянмы 21:57, Политика База России в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов 21:48, Общество Президент Финляндии призвал провести расследование сбоя системы GPS 21:29, Политика Власти ответили на жалобы нелегально попавших в Вилючинск рабочих 21:22, Общество Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко 21:09, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:00, РБК и Schneider Electric Mail.Ru Group отказалась от участия в новом рейтинговом проекте «Яндекса» 20:44, Технологии и медиа Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана 20:38, Экономика Израиль атаковал 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел 20:36, Политика Аналитики обнаружили в горах КНДР 13 тайных ракетных баз 20:18, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 20:10, РБК и Lenovo Россия не присоединилась к плану Макрона по регулированию интернета 20:07, Технологии и медиа США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе 20:04, Политика Штрафы и цены на бензин: как растет финансовая нагрузка на население 20:01, Экономика Жители Кривого Рога сами запустили котельные из-за отсутствия отопления 19:47, Общество ВТБ предложил СМИ спор на ₽1 млрд из-за денег на пакет акций «Роснефти» 19:38, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:28, РБК и Mastercard Черчесов объяснил вызов Ари в сборную необходимостью заменить Дзюбу 19:23, Спорт Суд отпустил совладельца «Юлмарта» под залог 25 млн руб. 19:14, Бизнес Инвесторы теряют интерес: как изменится курс биткоина 18:56, Крипто Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 18:55, Экономика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:49, РБК и Открытие ОНЭКСИМ не смог отсудить 1,4 млрд руб. у «Открытие холдинга» 18:48, Бизнес Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета 18:44, Общество Степан Солженицын ушел из McKinsey 18:34, Бизнес Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях 18:32, Общество
Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана
Экономика, 20:38
0
Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана
Темпы экономического роста России ниже среднемировых, напомнил Анатолий Чубайс данные Минэкономразвития. Это грозит тем, что по уровню жизни Россия может отстать от таких стран, как Турция и Казахстан
Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Темпы экономического развития России, оказавшиеся ниже среднемировых, грозят России отставанием от всего мира, предположил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Снобу».

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5–2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — заметил Чубайс.

Глава «Роснано» пояснил, что, если оценивать развитие страны исходя из уровня жизни населения, России грозит отставание не только от стран Европы и США. «Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — рассказал он.

Чубайс допустил возможность ускоренных темпов экономического развития России, однако отметил, что «эта экономическая задачка не имеет экономических решений». По мнению главы госкорпорации, речь должна идти о политических решениях. «В стране на сегодняшний день сложилась очень целостная экономико-политическая система. Она тесно связывает экономическую политику и «политическую» политику, очень тесно увязывает политику внутри страны и внешнюю политику. В такой ситуации взять одну только экономику и придумать какой-то там хитрый маневр, благодаря которому она рванет, нельзя», — пояснил он.

Не согласился Чубайс и с предположением, что для создания инновационной экономики России необходима демократизация. Он напомнил, что успешные в создании инноваций Южная Корея и Япония не могли на момент старта экономического рывка считаться примерами демократии. «Инновационная экономика произрастает на самой разной почве. Южная Корея уж точно страна, не являвшаяся символом демократии ни в 1980-е, ни в 1990-е. Тем не менее там зародилась и выросла такая мощная инновационная экономика, которая сегодня всерьез конкурирует с Силиконовой долиной, да уже и с Китаем тоже», — указал глава «Роснано».

Чубайс признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако был вынужден изменить взгляды. «Придя в инновации, я полагал, что демократия и инновации — вещи, тесно связанные между собой, детерминирующие друг друга. Но сегодня думаю, что это не так. Я хорошо понимаю, что мои друзья-либералы меня раскритикуют, а белоленточники заклеймят. И тем не менее я знаю, что говорю», — рассказал он.

Почему социальное неравенство в России будет расти
Экономика

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики в России в 2019–2020 годах должны оказаться на уровне 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года прирост ВВП должен ускориться до 3,1–3,3% в год. «С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3% в год в 2022–2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира», — говорилось в прогнозе МЭР.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Анатолий Чубайс , экономический рост
Главное
Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко Политика
Материалы по теме
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России Экономика
Медведев назвал недопустимым рост ВВП при наращивании «пирамиды долгов» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter