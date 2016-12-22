Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана

Темпы экономического роста России ниже среднемировых, напомнил Анатолий Чубайс данные Минэкономразвития. Это грозит тем, что по уровню жизни Россия может отстать от таких стран, как Турция и Казахстан

Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Темпы экономического развития России, оказавшиеся ниже среднемировых, грозят России отставанием от всего мира, предположил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Снобу».

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5–2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — заметил Чубайс.

Глава «Роснано» пояснил, что, если оценивать развитие страны исходя из уровня жизни населения, России грозит отставание не только от стран Европы и США. «Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — рассказал он.

Чубайс допустил возможность ускоренных темпов экономического развития России, однако отметил, что «эта экономическая задачка не имеет экономических решений». По мнению главы госкорпорации, речь должна идти о политических решениях. «В стране на сегодняшний день сложилась очень целостная экономико-политическая система. Она тесно связывает экономическую политику и «политическую» политику, очень тесно увязывает политику внутри страны и внешнюю политику. В такой ситуации взять одну только экономику и придумать какой-то там хитрый маневр, благодаря которому она рванет, нельзя», — пояснил он.

Не согласился Чубайс и с предположением, что для создания инновационной экономики России необходима демократизация. Он напомнил, что успешные в создании инноваций Южная Корея и Япония не могли на момент старта экономического рывка считаться примерами демократии. «Инновационная экономика произрастает на самой разной почве. Южная Корея уж точно страна, не являвшаяся символом демократии ни в 1980-е, ни в 1990-е. Тем не менее там зародилась и выросла такая мощная инновационная экономика, которая сегодня всерьез конкурирует с Силиконовой долиной, да уже и с Китаем тоже», — указал глава «Роснано».

Чубайс признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако был вынужден изменить взгляды. «Придя в инновации, я полагал, что демократия и инновации — вещи, тесно связанные между собой, детерминирующие друг друга. Но сегодня думаю, что это не так. Я хорошо понимаю, что мои друзья-либералы меня раскритикуют, а белоленточники заклеймят. И тем не менее я знаю, что говорю», — рассказал он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики в России в 2019–2020 годах должны оказаться на уровне 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года прирост ВВП должен ускориться до 3,1–3,3% в год. «С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3% в год в 2022–2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира», — говорилось в прогнозе МЭР.