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Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве
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Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве
Общество, 14:10
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Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве
Один из следователей «дела ЮКОСа» Денис Исаков погиб в ДТП в Москве. В 2014 году следователь был уволен из ведомства: автомобиль, который вел нетрезвый Исаков, врезался в дерево, из-за чего погиб его коллега
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Бывший следователь Генпрокуратуры Денис Исаков погиб в больнице, после ДТП в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, а также телеканал РЕН ТВ.

«На автомобиле BMW 4 ноября Исаков врезался в бордюр на Севастопольском проспекте. Он получил тяжелую травму и был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, в машине с Исаковым был еще один пассажир, о его состоянии ничего неизвестно. По словам очевидцев, на которых ссылается телеканал, водитель не заметил круговое движение, которое организовано в этом месте, и проехал напрямую по газону.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД РБК сообщили, что результате аварии с участием автомобиля BMW X6 пострадал и был направлен в больницу один человек. Машина «совершила наезд на препятствие — бордюрный камень», — уточнили в ГИБДД. В управлении не смогли уточнить состояние пострадавшего в момент аварии, сославшись на отсутствие данных.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что жена Исакова на прошлой неделе обращалась в правоохранительные органы, заявив о пропаже мужа. По ее словам, он ушел из дома 4 ноября и шесть дней не выходил на связь, после чего она обратилась в полицию.

В середине 2000-х Исаков входил в следственную группу Генпрокуратуры, которая вела «дело ЮКОСа». Он остался в ведомстве и после окончания этого дела, в статусе следователя по особо важным делам.

В 2011 году Исаков сам стал фигурантом уголовного дела — о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом: после того как автомобиль, которым управлял Исаков, врезался в дерево, погиб его коллега Алексей Бухтияров.

Оба — и пассажир, и водитель — находились в состоянии алкогольного опьянения. Исаков свою вину отрицал, заявив, что в момент аварии находился на заднем сиденье, однако экспертиза его слова не подтвердила.

По итогам рассмотрения дела Исаков в 2014 году был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщал «Росбалт».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина.
Теги: ЮКОС , ДТП
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