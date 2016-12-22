Фигурант «дела ЮКОСа» заявил об обвинении в хищении нефти на 1 трлн руб.

Бывший юрист ЮКОСа Павел Ивлев заявил о завершении его уголовного дела о хищении нефти у бывших «дочек» нефтяной компании. Об этом Ивлев сообщил «Интерфаксу».

​«Предварительное следствие по делу действительно завершено. На этот раз следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд рублей», — заявил он, назвав обвинения в свой адрес «абсурдными». Ивлев добавил, что «есть шанс», что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 годах в составе организованной группы во главе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским присвоил более 195 млн т нефти на сумму 1,067 трлн руб. от дочерних компаний — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК». Следствие считает, что сделки по покупке нефти оформлялись только на бумаге через фирмы, находящиеся в зонах льготного налогообложения. Нефть покупалась по себестоимости, но ее цена в несколько раз возрастала при перепродаже. Затем деньги переводились в офшорные зоны. Против Ивлева заведены дела по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата; легализация (отмывание) денежных средств). В настоящее время Ивлев находится в США.

В феврале 2016 года Интерпол отклонил запрос России на объявление в розыск Михаила Ходорковского. В апреле 2016 года в Интерполе подтвердили неизменность позиции по розыску бывшего руководителя ЮКОСа. Тогда же МВД России вновь предложило Интерполу возобновить розыск покинувших Россию бизнесменов, в том числе фигурантов «дела ЮКОСа», в число которых входит Ивлев.