Биографии основных "фигурантов" сегодняшних перестановок

Сегодня Владимир Путин объявил о кадровых перестановках в системе государственной власти.

Сегодня Владимир Путин объявил о кадровых перестановках в системе государственной власти.

Так, губернатор Тюменской области Сергей Собянин назначен главой администрации президента России. Биография С. Собянина:

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 г. с селе Няксимволь Березовского р-на (Ханты-Мансийский АО).

В 1980 г. окончил Костромской технологический институт. В 1989 г. - Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1980 г. работал слесарем, бригадиром токарей, мастером Челябинского трубопрокатного завода. 1982 - 1984 гг. - заведующий отделом комсомольских организаций Ленинского РК ВЛКСМ, г. Челябинск. В 1984 - 1988 гг. - зампредседателя Когалымского сельсовета, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, секретарь Когалымского горисполкома.

1988 - 1990 гг. - заместитель заведующего орготделом окружкома КПСС, г. Ханты-Мансийск. В 1990 - 1991 гг. - начальник государственной налоговой инспекции. 1991 - 1993 гг. - мэр г. Когалыма.

1993 - 1994 гг. - первый замглавы администрации Ханты-Мансийского автономного округа. В 1994 - 2000 гг. - председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа, президент Ассоциации автономных округов России, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

С 2000 года - первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 14 января 2001 года победил на выборах губернатора Тюменской области

Женат, имеет двоих детей.

Дмитрий Медведев назначен первым вице-премьером правительства РФ. Биография Д. Медведева:

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в г. Ленинграде.

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юридических наук, доцент.

С 1990 по 1999 год - на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 гг. - советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В 1999 году - заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

В 1999 - 2000 гг. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2000 года - первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

В 2000 - 2001 гг. - председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 г. - заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с июня 2002 г. - председатель совета директоров ОАО "Газпром".

В 1998-1999 гг. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации (курировал блок экономических вопросов).

С 2003 г. г. - руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

Министр обороны Сергей Иванов назначен вице-премьером, однако с сохранением портфеля министра обороны. Биография С. Иванова:

Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 г. В 1975 г. окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1976 г. - высшие курсы КГБ СССР в Минске.

В 1981 г. - 101-ю школу Первого Главного управления КГБ в Москве (ныне Краснознаменный институт им. Андропова).

18 лет С.Иванов работал в системе Службы внешней разведки, занимая различные должности в центральном аппарате и за границей.

До августа 1998 г. он возглавлял Департамент анализа, прогноза и стратегического планирования СВР.

С августа 1998 г. - заместитель директора ФСБ.

C 15 ноября 1999 г. по 28 марта 2001г. - секретарь Совета безопасности.

С 28 марта 2001 г. Сергей Иванов министр обороны РФ.

Кроме того, Владимир Путин снял двух своих полномочных представителей – полпреда в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Константина Пуликовского. Вместо них были назначены - прокурор Башкирии Александр Коновалов в Приволжский округ и мэр Казани Камиль Исхаков в Дальневосточный.

Их биографии:

Кириенко Сергей Владиленович

Сергей Владиленович Кириенко родился 26 июля 1962 года в г. Сухуми.

Школу окончил в г. Сочи. В 1984 г. окончил кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта.

С 1986 года работал мастером на судостроительном заводе "Красное Сормово". Был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, первым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ.

В конце 80-х годов стал генеральным директором молодежного концерна АМК. 1993 - 1996 годы - председатель правления банка "Гарантия".

1996 - 1997 годы - президент нефтяной компании "НОРСИ-ойл". Рекомендован на пост администрацией Нижегородской области и правительством РФ.

13 мая 1997 года назначен первым заместителем министра топлива и энергетики РФ.

С 1998 года назначен председателем правительства РФ. 1999 год - сопредседатель и лидер избирательного блока "Союз правых сил".

C 2000 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Пуликовский Константин Борисович

Константин Пуликовский родился 9 февраля 1948 года в Уссурийске.

В 1970 году окончил с отличием Ульяновское высшее командное танковое училище, в 1982 году окончил с отличием Высшую академию бронетанковых войск, в 1992 году окончил с золотой медалью Высшую академию Генерального штаба.

В 1970 - 1982 гг. проходил службу в Белорусском военном округе. В 1982 - 1992 гг. служил в Прибалтийском военном округе: командиром танкового полка, дивизии.

В 1992 - 1993 гг. служил в Туркестанском военном округе. 1993 - 1994 гг. - заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа. В 1994 - 1996 гг. командовал группировкой направления, Временной объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. После подписания Хасавюртского договора подал в отставку.

В 1998 - 2000 гг. после ухода с военной службы работал в органах исполнительной власти Краснодара.

В мае 2000 года был назначен Полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Воинское звание - генерал-лейтенант. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4 степени (2003). Женат, имеет сына. Старший сын - Алексей - погиб в Чеченской Республике в 1995 году.

Коновалов Александр Владимирович

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1992 году закончил юридический факультет Петербургского госуниверситета и в том же году приступил к работе в органах прокуратуры.

Прошел путь от помощника районного прокурора до первого заместителя прокурора города Санкт-Петербурга.

В 2005 г. назначен прокурором Башкирии.

Исхаков Камиль Шамильевич

Родился 8 февраля 1949 года в г.Казани. Народный депутат Республики Татарстан. Глава администрации города Казани.

Окончил Казанский государственный университет в 1973 году.

С 1965 по 1969 год работал электромонтером связи телефонной станции химзавода им. Куйбышева.

С 1969 по 1973 год - студент Казанского государственного университета.

С 1973 по 1980 год - первый секретарь Советского районного комитета ВЛКСМ.

С 1980 по 1988 год - заместитель директора по кадрам и режиму, директор Казанского научно-учебного центра НПО "Алгоритм", генеральный директор Казанского НПО вычислительной техники и информатики - директор Казанского научно-учебного центра Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике.

С 1989 по 1989 год - первый секретарь Советского районного комитета КПСС. С 1989 по 1991 год - председатель исполкома Казанского городского Совета народных депутатов.

С 1991 по 1993 год - глава администрации города Казани.

С 1993 по 1995 год - председатель Казанского городского Совета народных депутатов, глава администрации города Казани.

С 1995 года - председатель Казанского Совета народных депутатов, глава администрации города Казани.