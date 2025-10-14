 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Умер R&B-исполнитель D’Angelo

Ему был 51 год. За свою музыкальную карьеру певец успел выпустить три альбома: Brown Sugar, Voodoo и Black Messiah
Ди Энджело
Ди Энджело (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Скончался R&B и нео-соул-исполнитель, мультиинструменталист и продюсер Ди Энджело (D’Angelo), сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи певца. Ему был 51 год.

«После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с тяжелым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D’Angelo, ушел из жизни сегодня, 14 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Память Ди Энджело почтили также его друзья, они выразили слова соболезнования в своих социальных сетях. Диджей Premier, который спродюсировал его песню Devil’s Pie, написал: «Такая печальная утрата — уход Ди Энджело. Мы так много времени провели вместе. Я буду очень скучать по тебе. Спи спокойно, я люблю тебя, КОРОЛЬ».

Австралийский певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбома
Общество
Джек Колвелл

Ди Энджело родился 11 февраля 1974 года в Саут-Ричмонде (штат Вирджиния) под именем Майкл Юджин Арчер. Он с детства увлекался музыкой: в три года научился играть на фортепиано и выступал в церкви со своим отцом. А в подростковом возрасте выступал в местных группах, таких как Three of a Kind, Michael Archer and Precise, а также Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

За свою музыкальную карьеру он выпустил три альбома: дебютный Brown Sugar в 1995 году, Voodoo в 2000 году и свой последний альбом Black Messiah в 2014-м. Ди Энджело получил четыре премии «Грэмми» за свои последние две песни.

Дебютный альбом больше года держался в чарте Billboard 200 и известен такими хитами, как Lady и Cruisin’. Исполнитель также принял участие в записи дебютного альбома Лорин Хилл «The Miseducation of Lauryn Hill». Он исполнил партию на электропианино в песне Nothing Even Matters.

Большую часть жизни он работал вместе с барабанщиком, лидером группы The Roots Амиром Калибом Томпсоном (известным как Questlove). Они вдвоем, а также группа музыкантов Soulquarians работали над альбомом Voodoo.

После выхода альбома певец почти на десятилетие пропал из поля зрения, разорвав отношения как минимум с двумя менеджерами и одним звукозаписывающим лейблом. В эти годы он работал над своим новым альбомом и время от времени появлялся в качестве приглашенного исполнителя в песнях J Dilla, Snoop Dogg, Common и Q-Tip.

Исполнитель начал постепенно возвращаться на сцену в начале 2010-х, гастролируя по Европе и время от времени выступая с Questlove. Но после этих гастролей он снова стал редко появляться на публике и давать концерты.

Артист также снялся в недавнем документальном фильме Sly Lives! (известный как «Бремя черного гения») о музыканте Слае Стоуне, режиссером которого выступил Questlove. Картина вышла 13 февраля 2025 года.

