Австралийский певец Джек Колвелл умер после анонса нового альбома

Джек Колвелл (Фото: jvckcolwell / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Австралийский музыкант Джек Колвелл умер в возрасте 34 лет, сообщает News.com. Причину его смерти не уточнили.

По данным портала, в ближайшее время исполнитель планировал выпустить новый альбом. Свой первый и единственный студийный альбом под названием Swandream («Лебединая мечта») Колвелл выпустил в 2020 году.

За пять лет до этого музыкант выпустил песню Don't Cry Those Tears, которую признали одним из лучших австралийских релизов 2015 года. Продюсером дебютного сингла стала австралийская певица Сара Бласко.

Как пишет The Guardian, Колвелл неоднократно выступал в Сиднейском оперном театре, а также был музыкальным руководителем хора «Радостная полифония».