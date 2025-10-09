 Перейти к основному контенту
Вологодский губернатор анонсировал ужесточение правил продажи алкоголя

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта 2026 года в Вологодской области введут новые ограничения по продаже алкоголя — в частности, спиртное нельзя будет продавать в помещениях с площадью торгового зала менее 200 кв. м. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

Кроме того, алкоголь нельзя будет размещать в прикассовых зонах, его также запретят продавать в торговых точках, равно как и на объектах общепита на цокольных этажах.

Филимонов подчеркнул, что соответствующий законопроект уже разработан, он находится на стадии согласования.

Бизнесменам, которые потеряют прибыль, глава региона предложил открывать продовольственные магазины шаговой доступности. Власти готовы выдать на это льготные займы.

Губернатор напомнил также, что в Вологодской области действуют несколько правил продажи алкоголя. Например, требования к площади торгового зала у заведений общепита — не менее 80 кв. м и 40 посадочных мест.

Весной 2025 года в регионе вступили в силу новые правила продажи алкоголя: его можно приобрести в будни с 12:00 до 14:00.

Суд отложил рассмотрение иска «Красное и Белое» к вологодским властям
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По данным губернатора, из 610 алкомаркетов, которые ранее работали в регионе, 388 уже закрылись или перепрофилировались.

В июле Филимонов объявил о приостановке действия лицензии для «Красное & Белое» на розничную продажу спиртного в связи с выявленными нарушениями. Компания работала в Вологодской области без права продавать алкоголь, заявил тогда Филимонов. Позднее губернатор сообщил, что с 1 августа лицензия прекращена полностью, и анонсировал уход компании из региона.

В июле компания подала иск в суд с требованием отменить приказ о приостановке действия ее лицензии на розничную торговлю алкоголем в Вологодской области. Арбитражный суд в регионе назначил предварительное судебное заседание на 26 августа, но перенес его на 25 сентября. Заседание в первой инстанции пройдет 23 октября, следует из картотеки суда.

