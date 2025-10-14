Умер генерал Николай Акимов

Генерал Николай Акимов умер в Волгограде в возрасте 69 лет

Экс-командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Акимов скончался в Волгограде. Он участвовал в урегулировании конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе

Фото: 10otb.ru

Бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов умер в Волгограде в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на сослуживцев Акимова и общественную организацию «Генералы Волгограда».

«Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м. Ровно 69 лет ему исполнилось. Онкология, долго болел», — рассказали изданию в организации.

По данным портала, церемония прощания с генералом состоится 16 октября на Центральном кладбище Волгограда.

Акимов окончил Московское общевойсковое Командное училище имени Верховного Совета РСФСР и Военную академию имени Фрунзе. Он стал начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады в 1989 году, был командиром 62-м мотострелкового полка, дислоцированного в Западной группе войск, с 1990-го по 1992-й.

В 1997 году Акимов окончил Военную академию Генерального штаба, был командиром 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии до 2001 года. С 2001 года был главой военного комиссариата Брянской области, с 2007 года — военного комиссариата Ярославской области.

Генерал участвовал в урегулировании конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он получил ранение в ходе службы. Награжден орденами Мужества и «За личное мужество», а также многочисленными медалями.