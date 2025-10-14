 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер генерал Николай Акимов

Генерал Николай Акимов умер в Волгограде в возрасте 69 лет
Экс-командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Акимов скончался в Волгограде. Он участвовал в урегулировании конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе
Фото: 10otb.ru
Фото: 10otb.ru

Бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов умер в Волгограде в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на сослуживцев Акимова и общественную организацию «Генералы Волгограда».

«Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м. Ровно 69 лет ему исполнилось. Онкология, долго болел», — рассказали изданию в организации.

По данным портала, церемония прощания с генералом состоится 16 октября на Центральном кладбище Волгограда.

Акимов окончил Московское общевойсковое Командное училище имени Верховного Совета РСФСР и Военную академию имени Фрунзе. Он стал начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады в 1989 году, был командиром 62-м мотострелкового полка, дислоцированного в Западной группе войск, с 1990-го по 1992-й.

В 1997 году Акимов окончил Военную академию Генерального штаба, был командиром 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии до 2001 года. С 2001 года был главой военного комиссариата Брянской области, с 2007 года — военного комиссариата Ярославской области.

Генерал участвовал в урегулировании конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он получил ранение в ходе службы. Награжден орденами Мужества и «За личное мужество», а также многочисленными медалями.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
генерал смерть онкология
Материалы по теме
Умер генерал Востротин, экс-командир девятой роты в Афганистане
Общество
В Москве умер генерал-тыловик
Общество
Умер генерал из группы «Альфа», освобождавший заложников в Беслане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине Политика, 14:13
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Умер генерал Николай Акимов Общество, 14:07
Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна Политика, 14:00
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге Общество, 14:00
Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 13:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 13:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года Политика, 13:51
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся Политика, 13:44
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за квартал Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
При ударе дрона в Курской области погибла женщина Политика, 13:43
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы Политика, 13:38
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 13:25