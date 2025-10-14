В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суд в Кировской области отправил в воспитательную колонию на шесть лет подростка, который по указанию связанного с Украиной куратора поджег распределительный щит на железнодорожной станции Поздино, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, подросток в составе организованной группы совершил поджог летом 2024 года, это привело к сбою в работе электрооборудования станции. Уголовное дело в отношении молодого человека возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Поздино — железнодорожная станция Горьковской железной дороги. Располагается на северном ходе Транссибирской магистрали неподалеку от одноименной слободы в Кирове.

«Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие <...> продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее троих восьмиклассников из Подмосковья обвинили в поджоге оборудования на железной дороге. Как установило следствие, за содеянное украинские спецслужбы перечислили подросткам $350.