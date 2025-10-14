Skytg24: под Вероной в результате взрыва при выселении погибли трое полицейских

В Италии при взрыве в доме погибли три карабинера

Фото: Fabrizio Villa / Getty Images

В результате взрыва во время принудительного выселения семьи из дома в пригороде Вероны погибли три карабинера, еще 13 человек — правоохранители и пожарные — пострадали, передает телеканал Skytg24.

По предварительным данным, в Кастель-д'Аццано полиция эвакуировала дом, в котором жили родственники, два брата и сестра — фермеры, испытывающие «финансовые и ипотечные проблемы». Когда представители правоохранительных органов открыли дверь, произошел взрыв. Двухэтажное здание полностью рухнуло.

Как сообщил глава МВД Италии Маттео Пиантедози, в доме могли взорвать газ. Внутри здания, где жили два брата и сестра, были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и газовые баллоны. Мужчина и женщина арестованы, третий житель дома сбежал.

Это была уже не первая попытка выселить жильцов, отмечает Skytg24. Ранее они угрожали подорвать дом, если полиция будет применять силу. «Учитывая опасность операции, на место были направлены карабинеры из спецподразделения и агенты UOPI, специализирующиеся на контртеррористических операциях», — говорится в статье.