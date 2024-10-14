Бывший вице-губернатор Ленобласти получил срок за взятки

Экс-чиновник получил две взятки — 8,5 млн и 4,1 млн руб. Первую взяткодатель передавал ему лично частями — в «Азбуке вкуса», на заправке, в кафе «Теремок» и других местах. Вторую ему дали через посредника

Михаил Москвин (Фото: SPbGS / Telegram)

Экс-вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина приговорили к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает пресс-служба петербургских судов.

Ему также запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Его взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура запрашивала Москвину восемь лет лишения свободы и штраф в 27 млн руб. Защита просила для экс-зампреда областного правительства наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

По версии обвинения, бывший чиновник получил две взятки — 8,5 млн и 4,1 млн руб. Первую Москвину дали, когда он был заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и председателем наблюдательного совета Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области (ДКРТ). Деньги Москвин получил от своего знакомого и гендиректора ДКРТ Даниила Федичева (тоже находится под следствием).

Последний хотел, чтобы чиновник поддержал его своим авторитетом «при осуществлении управленческой деятельности», чтобы он выступил за кандидатуру Федичева «в случае возникновения вопроса о прекращении его полномочий» как гендиректора ДКРТ и чтобы не принимал «мер ответственности в отношении Федичева при постановке вопроса о его увольнении, с учетом совершения последним действий вопреки интересам Ленинградской области».

«Федичев деньги Москвину передавал лично: в «Азбуке вкуса», на заправке, в кафе «Теремок», у ЖК «Притяжение», в ДНП «Памир», — рассказали в суде.

Вторую взятку экс-зампред правительства получил от бывшего главы Фонда защиты обманутых дольщиков Александра Горшенева при посредничестве замначальника Леноблгосэкспертизы Евгения Бредихина (оба фигуранта тоже под следствием). Горшенев дал 4,1 млн руб. «за общее покровительство, выразившееся в невмешательстве Москвина в вопросы обоснованности стоимости проектной документации и обеспечения согласования инициируемых Горшеневым вопросов, касающихся объемов планируемых к выполнению проектно-изыскательских работ, их стоимости и порядка выполнения».

Москвин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.