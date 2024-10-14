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Путин увеличил срок лишения прав за скрытые номера машины

Максимальным наказанием за скрытый государственный знак до сих пор было лишение прав на три месяца. Теперь этот срок увеличили в пять раз
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Владимир Путин подписал поправки, предусматривающие лишение водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие автомобильного номера при помощи спецустройств. Ранее изменения в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях одобрили Государственная дума и Совет Федерации.

До сих пор статья КоАП предусматривала наказание за самовольное изменение номеров или применение устройств, препятствующих их идентификации, в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишения прав на срок от одного до трех месяцев.

Теперь за подобное нарушение предусмотрено лишение прав от года до полутора, а за повторную езду со скрытыми номерами — на срок до 1,5 лет.

К материалам, которые скрывают номер, МВД относит в том числе искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь) материалы. Если же есть специальное устройство, которое видоизменяет или закрывает автомобильный номер, то для наказания достаточно самого наличия такого устройства.

В январе этого года суд в Москве запретил продажу устройств через интернет, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения, признав подобные объявления запрещенной к распространению информацией. Как писал ТАСС, до этого на Aliexpress можно было найти предложения о продаже таких устройств, однако после принятия закона подобные объявления исчезли.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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