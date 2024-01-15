Суд запретил продажу в сети устройств, скрывающих номер машины от камер

Суд в Москве запретил продажу устройств, позволяющих скрывать госномер от камер видеонаблюдения, через интернет, в том числе на Aliexpress, признав подобные объявления запрещенной к распространению информацией

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил прокурорский иск и запретил продажу через интернет, в том числе на платформе Aliexpress, устройств, которые позволяют скрыть номер машины от камер видеонаблюдения, передает ТАСС.

Согласно судебному решению, информация о подобных устройствах на сайте Aliexpress признана «запрещенной к распространению». В документе говорится, что решение суда является основанием для внесения подобного объявления о продаже в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России.

До этого на Aliexpress можно было найти предложения о продаже таких устройств. Как отмечает агентство, объявления уже удалены с площадки.

В Дорогомиловском суде рассказали ТАСС об удовлетворении аналогичного иска в отношении объявления на сайте компании Tacticalbunker, специализирующейся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания. Объявление о продаже скрывающих госномер машины от камер фиксации правонарушений на сайте компании также более недоступно.

В судебных решениях по этим искам отмечается, что подобные объявления противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме этого за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрена административная ответственность. В связи с этим суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих номера автомобилей от видеокамер, незаконной.

В 2014 году в силу вступили нововведения в КоАП, согласно которым за езду с видоизмененным или «оборудованным с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть», госномером предусматривается штраф в размере 5 тыс. руб. либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.