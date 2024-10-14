ВС поддержал отставку судьи за мат, рекламу адвоката и близкие отношения с ним

Верховный суд поддержал наказание судьи за мат и отношения с адвокатом

Суд признал нарушением этики близкие отношения судьи с адвокатом, сожительство с ним и передачу его телефона с целью рекламы. ВС также установил, что судья нецензурно обсуждала постановление коллеги, и одобрил лишение ее статуса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд признал законным лишение удмуртской судьи Александры Хиталенко полномочий за нарушения этических норм, передает РАПСИ со ссылкой на судебное определение.

Суд рассматривал жалобу экс-судьи на решение квалификационной коллегии судей Удмуртии, досрочно прекратившей ее полномочия. ВС заключил, что Хиталенко поддерживала тесные внепроцессуальные отношения с одним из адвокатов, с которым совместно проживала. Кроме того, экс-судья в рекламных целях передавала его номер телефона потенциальным клиентам, следует из определения.

Также суд признал нарушением консультацию, которую Хиталенко проводила вместе с адвокатом у себя дома. Судья и ее сожитель разъясняли гостье правовые вопросы и судебную практику, связанные с рассмотрением конкретного дела, указано в документах ВС.

В отношении адвоката впоследствии было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (покушение на мошенничество). Женщину, приходившую на консультацию, признали по этому делу потерпевшей.

Квалификационная коллегия судей Удмуртии также установила, что в разговоре с адвокатом Хиталенко обсуждала постановление своего коллеги по одному из его дел, употребляя при этом нецензурные выражения. ВС не стал опровергать этот вывод.

В конечном итоге Верховный суд заключил, что действия Хиталенко «свидетельствуют о существенном, виновном, несовместимом с высоким званием судьи нарушении требований закона о статусе судей и Кодекса судейской этики, в связи с чем образуют состав дисциплинарного проступка и влекут применение мер дисциплинарной ответственности».

В суде указали, что Хиталенко имела статус судьи и соответствующий опыт работы на протяжении более чем 18 лет и не могла не знать требований, «основанных на высоких стандартах морали и нравственности», которые закон предъявляет к поведению судьи.

«Сознательное пренебрежение ими свидетельствует о совершении Хиталенко А.Г. существенного проступка, несовместимого со званием судьи», — заключили в Верховном суде.