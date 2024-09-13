Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении полномочий

Алина Айдарова (Фото: Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания)

Следствие обвинило министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении полномочий при заключении госконтрактов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — уточнил Меняйло информацию из МВД.

Об «оперативных мероприятиях» в министерстве, которые силовики провели в пятницу утром, сообщило само ведомство в телеграм-канале. На тот момент причины были неясны.

Меняйло добавил, что и теперь говорить «о деталях дела рано — сейчас во всем разбирается следствие». Он заверил, что виновные понесут наказание, если их вина будет доказана, но подчеркнул, что «Алина Казбековна Айдарова — одна из тех руководителей, которые живут работой, это исполнительный и крайне неравнодушный человек».

Айдарова родилась 14 марта 1979 года во Владикавказе. Получила образование менеджера в социальной сфере в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова. В министерстве она работает с 2001 года, осенью 2021 года она его возглавила.