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Комику Диме Гаврилову назначили штраф в ₽30 тыс. за дискредитацию армии

Стендап-комику Диме Гаврилову назначили штраф в ₽30 тыс. за дискредитацию армии
После начала военной операции Гаврилов переехал в Грузию, позже вернулся в Россию и в сентябре начал тур по городам. Еще задержали 8 сентября и арестовали на 13 суток за высказывания на YouTube
Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов (Фото: dima.gavr / VK)

Нижегородский районный суд обязал комика Дмитрия (Диму) Гаврилова на выплатить 30 тыс. руб. штрафа по делу о дискредитации армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Стендаперу вменяли то, что в январе прошлого года он разместил на YouTube видео с концерта в Тбилиси, в котором были «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».

Гаврилов вину полностью признал и заявил, что уже удалил этот видеоролик. «Этот ролик был выложен с юмористической целью. Я не хотел никого дискредитировать. Хотелось бы принести извинения перед вооруженными силами России и людьми, которых это могло бы оскорбить. Я не занимаюсь политикой, я занимаю юмором. Видео было неудачным. Вину признаю», — сказал комик на суде. Защита Гаврилова сообщила, что решение оспаривать не будет.

Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненависти
Общество
Дмитрий Гаврилов

После начала военной операции Гаврилов переехал в Грузию, однако вернулся в Россию и начал тур по городам. Его задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде. Спустя два дня комика арестовали на 13 суток по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства).

В телеграм-канале «Оперативные сводки», который связывают с силовиками, позже появилась запись извинения Гаврилова на камеру. «В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
комик дискредитация армии штраф суд Военная операция на Украине Грузия
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