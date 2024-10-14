Комику Диме Гаврилову назначили штраф в ₽30 тыс. за дискредитацию армии
Нижегородский районный суд обязал комика Дмитрия (Диму) Гаврилова на выплатить 30 тыс. руб. штрафа по делу о дискредитации армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Стендаперу вменяли то, что в январе прошлого года он разместил на YouTube видео с концерта в Тбилиси, в котором были «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».
Гаврилов вину полностью признал и заявил, что уже удалил этот видеоролик. «Этот ролик был выложен с юмористической целью. Я не хотел никого дискредитировать. Хотелось бы принести извинения перед вооруженными силами России и людьми, которых это могло бы оскорбить. Я не занимаюсь политикой, я занимаю юмором. Видео было неудачным. Вину признаю», — сказал комик на суде. Защита Гаврилова сообщила, что решение оспаривать не будет.
После начала военной операции Гаврилов переехал в Грузию, однако вернулся в Россию и начал тур по городам. Его задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде. Спустя два дня комика арестовали на 13 суток по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства).
В телеграм-канале «Оперативные сводки», который связывают с силовиками, позже появилась запись извинения Гаврилова на камеру. «В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.
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