СК возбудил уголовное дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»

Декорации на съемках фильма «Василий Теркин» обрушились накануне, в результате пострадали 23 человека, в том числе 9 детей. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на съемках фильма в Ленинградской области, в результате которого пострадали свыше 20 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении.

Максимальное наказание по ст. 238 предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Декорации на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области обрушились накануне, 13 октября. В результате пострадали 23 человека, в том числе 9 детей. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в больницу. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести — у нее переломы обеих костей голени.

Режиссер, который тоже упал во время инцидента, сообщил РБК, что обрушился деревянный перрон — его возвели как часть декорации полустанка. На нем находилась массовка. По данным ТАСС, верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Все находившиеся на ней упали на землю с высоты около 1,6 м.