 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пострадавшие на съемках фильма в Ленобласти дети получили ушибы

Карен Геворкян
Карен Геворкян (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

При обрушении декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области среди пострадавших оказались дети — они получили ушибы, сообщил режиссер картины Карен Геворкян.

«К сожалению, несколько человек получили ушибы. Сейчас я возвращаюсь из больницы, пять человек с этими ушибами уже ушли домой. <…> У детей есть ушибы, детских переломов нет», — передает его слова ТАСС.

Пострадали девять детей, уточнили местные власти. Пострадавшие получили незначительные травмы, в связи с чем госпитализация не потребовалось.

Поэму «Василий Теркин» написал Александр Твардовский. Ее главный герой — собирательный образ простого солдата, который прошел Великую Отечественную войну. В произведении описана его фронтовая жизнь.

Власти Ленобласти сообщили о 23 пострадавших на съемках «Василия Теркина»
Общество
Лужская межрайонная больница

Ранее в правительстве региона сообщили, что при обрушении декораций пострадали 23 человека. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в больницу. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести — у нее переломы обеих костей голени.

Режиссер, который тоже упал во время инцидента, сообщил РБК, что произошло обрушение деревянного перрона — его возвели как часть декорации полустанка. На нем находилась массовка. По данным ТАСС, верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Все находившиеся на ней упали на землю с высоты около 1,6 м.

Как рассказал Геворкян, съемки здесь шли второй день, в первый все было благополучно.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ленинградская область съемки пострадавшие
Материалы по теме
Власти Ленобласти сообщили о 23 пострадавших на съемках «Василия Теркина»
Общество
В Ленобласти 15 человек пострадали на съемках фильма
Общество
В Москве при обрушении конструкций при сносе здания погиб рабочий
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Пострадавшие на съемках фильма в Ленобласти дети получили ушибыОбщество, 21:50
В Федерации футбола Сирии объяснили выбор Волгограда для матча с РоссиейСпорт, 21:50
КНДР приказала артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбеПолитика, 21:43
ТАСС узнал об аресте счетов блогера Косенко, бросившего младенца в снегОбщество, 21:29
В Белгородской области мужчина погиб в результате удара беспилотникаПолитика, 21:07
Сборная Англии победила Финляндию в Лиге нацийСпорт, 21:07
Экс-генсек НАТО назвал правильной попытку выстроить отношения с РоссиейПолитика, 20:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле около 70 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»Политика, 20:42
Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре на заправке в ГрозномОбщество, 20:42
Израиль заявил, что у «Хезболлы» осталось меньше трети ракетного арсеналаПолитика, 20:13
Джокович назвал 2024 год одним из худших в карьереСпорт, 20:11
Израильские танки вошли на территорию базы миротворцев ООН в ЛиванеПолитика, 20:09
Yonhap узнало о наличии устройств GPS в воздушных шарах КНДРПолитика, 19:53
Команда Бивола подаст протест на судейство боя с БетербиевымСпорт, 19:48