Пострадавшие на съемках фильма в Ленобласти дети получили ушибы
При обрушении декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области среди пострадавших оказались дети — они получили ушибы, сообщил режиссер картины Карен Геворкян.
«К сожалению, несколько человек получили ушибы. Сейчас я возвращаюсь из больницы, пять человек с этими ушибами уже ушли домой. <…> У детей есть ушибы, детских переломов нет», — передает его слова ТАСС.
Пострадали девять детей, уточнили местные власти. Пострадавшие получили незначительные травмы, в связи с чем госпитализация не потребовалось.
Поэму «Василий Теркин» написал Александр Твардовский. Ее главный герой — собирательный образ простого солдата, который прошел Великую Отечественную войну. В произведении описана его фронтовая жизнь.
Ранее в правительстве региона сообщили, что при обрушении декораций пострадали 23 человека. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в больницу. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести — у нее переломы обеих костей голени.
Режиссер, который тоже упал во время инцидента, сообщил РБК, что произошло обрушение деревянного перрона — его возвели как часть декорации полустанка. На нем находилась массовка. По данным ТАСС, верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Все находившиеся на ней упали на землю с высоты около 1,6 м.
Как рассказал Геворкян, съемки здесь шли второй день, в первый все было благополучно.
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