В аптеках пропало слабительное из списка жизненно важных

Из аптек пропал популярный слабительный препарат «Сенаде», включенный в список жизненно необходимых. Производитель Dr. Reddy`s сообщил, что в ближайший месяц поставки не ожидается

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

В России из аптек пропало слабительный препарат из цикла жизненно важных. Новые поставки препарата «Сенаде» ожидаются не раньше второй половины августа этого года, сообщили РБК в компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories.

В мае о дефиците в аптеках препарата, оказывающего слабительное действие, сообщали жители Новосибирска. В начале июле об отсутствии препарата в аптеках Санкт-Петербурга сообщил руководитель фракции «Яблоко» в городском Заксобрании Борис Вишневский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

В пресс-службе Dr. Reddy`s не сообщили причины отсутствия препарата.

В основу «Сенаде» входит действующее вещество — сеннозиды А и В. В России зарегистрированы еще три аналога препарата, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Они продаются под марками «Сенадексин», «Сеннагуд», «СЕННАЛЕС-Русюро». РБК не обнаружил в наличии в интернет-аптеках Apteka.ru, «Здравсити», «ЕАПТЕКА», «Асна», «Планета здоровья» этих препаратов. РБК направил запросы производителям.

В январе-мае 2024 года «Сенаде» не поставлялся на рынок, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Единственным препаратом, который поступал в обращение в текущем году, является «Сенадексин» от компании «Вифитех», но в этом году было отгружено всего 3,2 млн. таблеток препарата. «Сенналес-Русюро» от индийской Nabros Pharma Pvt Ltd, хоть и зарегистрирован в России, но не поставлялся на рынок, свидетельствуют данные RNC Pharma.

Сеннозиды А и В — слабительное средство растительного происхождения. Препараты на основе этого вещества входят в реестр Жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на такие препараты регулирует государство, а также выдает их на льготной основе отдельным категориям граждан.

Поставки препаратов на основе сеннозидов А и В начиная с 2022 года сильно сократились, сообщил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По данным компании, в 2023 году рынок получил 208,9 млн минимальных единиц дозирования таких препаратов (сумма всех таблеток в упаковках), это на 55% меньше, чем в 2022 году, а в 2022 году относительно 2021 года поставки сократились на 52%.

«Считаем в количестве таблеток, так как у препарата «Сенаде» очень нетривиальная форма выпуска — 500 таблеток в упаковке, которая всегда дробится в аптеках, в итоге препарат продается блистерами», — пояснил Беспалов. При этом общий объем сеннозидов А и В, которые рынок получил в январе-мае 2024 года, упал на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гола.

По словам Беспалова, в основном рынок формировал как раз «Сенаде», в 2023 году на него приходилось 84% от общего натурального объема препаратов на основе сеннозидов А и В, в 2022 году — 89%, а в 2021 году почти 96%.