Стало известно, где были во время убийства девочек в Тольятти их родители

Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти, во время преступления были в полиции на допросе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — сказал собеседник агентства.

По данным Shot, родители уже помирились к тому моменту, как их вызвали на допрос, но идти в полицию все равно пришлось.

9 октября 2024 года в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, были обнаружены тела двух малолетних девочек (два года и пять лет) с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетних или находящихся в состоянии беспомощности. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Всего родители убитых воспитывали пять дочерей, самой младшей из которых было два года, старшей — 18 лет. За маленькими детьми в день преступления приглядывала 13-летняя сестра.

Как сообщали Shot и «Комсомольская правда — Самара», именно она зарезала девочек и ушла гулять в парк. Кроме того, на телах были следы укусов. По словам соседей, семья была благополучной, у 13-летней девочки не наблюдали приступов агрессии. Позднее источник в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что сестра убитых дала признательные показания.