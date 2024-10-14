Врачи назвали проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов

С 2011 года уровень информатизации здравоохранения вырос, но единая цифровая система, которая охватывала бы все медучреждения и обеспечивала непрерывный обмен данными, пока не создана, выявил опрос врачей и экспертов

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Отсутствие единой системы и невозможность «перевезти» медкарту

Проект по созданию Единого цифрового контура в системе здравоохранения привел к повышению уровня информатизации в регионах, но общей системы создать не удалось, отметили авторы всероссийского исследования применения цифровых технологий в здравоохранении, проведенного компанией «Право на здоровье» и Ассоциацией международных фармпроизводителей на основе опроса экспертов и врачей (есть у РБК).

С 2011 года, когда началась основная часть работы по информатизации, большое число медорганизаций обеспечили необходимыми техническими средствами и программным обеспечением; появились отдельные успешные цифровые системы, опыт которых может быть масштабирован на территорию всей страны, среди них — московская Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) и системы некоторых других регионов, а также проекты искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга пациентов, перечислили достижения эксперты.

«Ключевой сохраняющейся проблемой врачи и эксперты назвали отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения. Сейчас регионы и даже отдельные организации в одном регионе не могут получить доступ к данным пациента из другого медицинского учреждения», — рассказала РБК исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

В 2024 году завершается федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Он начался в 2018 году как продолжение федпроекта «Создание единой государственной информационной системы здравоохранения». Общий объем госфинансирования программ с 2011 года составил более 200 млрд руб. РБК отправил запрос в Минздрав с просьбой сообщить, какие задачи планируется включить в новый федпроект по внедрению информационных технологий в здравоохранении с 2025 года.

Также исследование показало неравномерный уровень развития цифровизации в регионах и отдельных учреждениях. Часть из них реализует «специфичный подход» к созданию локальных информационных систем, а также неактивно реализует проекты информатизации. Это приводит к тому, что региональные системы остаются не связанными между собой, а пациент, например при переезде, не может перевозить цифровые данные о своем здоровье, указывают авторы исследования.

Уровень компьютерной грамотности врачей также зависит от регионов. Согласно опросу более 3 тыс. врачей, экспертный или хороший уровень владения информационными инструментами у себя отметили 92% докторов из Уральского федерального округа, 84% — Центрального федерального округа и 61% — Северо-Западного. Меньше всего хорошо или уверенно владеющих цифровыми технологиями специалистов оказалось в Ленинградской области.

Кроме того, указано в исследовании, отсутствует информационный обмен между государственными медорганизациями и частными, которые, как правило, не подключены к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и реализуют собственную политику информатизации.

В тех случаях, когда работа информационной системы налажена, встречаются ошибки в загруженных данных и их задвоение. По мнению авторов исследования из «Право на здоровье», это связано с отсутствием единого порядка ввода данных в системы. «До сих пор эта работа не проведена, для создания такой модели необходимо создание федерального медицинского информационно-аналитического центра, который задаст стандарты сбора данных», — указывают авторы.

Возникает и вопрос защиты персональных данных пациентов, так как нет четких регламентов по обработке и управлению персональными данными в информационных системах здравоохранения, отмечают авторы исследования. Случаи утечек данных связаны не только с мошенническими действиями, но и с нехваткой квалифицированных кадров, низкой осведомленностью персонала о возможных рисках и последствиях.

Как проводилось исследование Исследование составлено на основе экспертных интервью (были опрошены 54 представителя различных органов власти, службы внештатных специалистов, благотворительных фондов и пациентских организаций, а также IT-компаний), а также на основе опроса более 3 тыс. врачей.

Цифровизация фельдшерских пунктов и архив снимков

Среди успешных опытов цифровизации в регионах исполнительный директор «Право на здоровье» Гончарова выделила Башкирию и Калининградскую области. В Башкирии внедрили новую концепцию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) — они позиционируются как центры здоровья для сельской местности, и для их функционирования активно внедряются цифровые технологии. Среди доступных пациентам цифровых услуг: дистанционная запись на прием; телемедицинские консультации с врачами-специалистами; дистанционное консультирование по ЭКГ.

Калининградская область — в целом передовой регион в сфере информатизации, отметила Гончарова. К примеру, в персональные медкарты, которые хранятся в медицинской информационной системе региона, заносятся протоколы осмотров, результаты анализов и исследований, история посещений и госпитализаций. Доступ к ней имеют все лечебные учреждения областной системы здравоохранения.

Также в регионе создали специализированную информационную систему для лабораторных исследований, в которой поэтапно регистрируются данные — от направления на анализ до полученных материалов. Был создан архив медицинских изображений: снимки, полученные с помощью рентген-аппаратов, маммографов, флюорографов, обрабатываются, анализируются и загружаются в электронную карту пациента.

Генеральный директор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман положительно оценивает проведенную цифровизацию здравоохранения. «Сравнивая положение дел в 2011 году и сегодня, достигнут достаточно высокий уровень. Медицинские информационные системы теперь являются обязательным элементом нормального рабочего процесса, стали обычным повседневным инструментом», — говорит Зингерман, отмечая, что 13 лет назад невозможно было говорить о какой-либо централизации данных, так как их в цифровом виде просто не существовало.

Среди существующих барьеров Зингерман отметил, что сейчас доступ к данным можно предоставлять только с согласия пациента. Чтобы наладить общую информационную систему, которая бы позволяла получать данные о состоянии пациента из разных регионов и учреждений, технически такое согласие получить не всегда возможно. «Эту задачу еще предстоит решить. Многие регионы находят самостоятельные решения, предоставляя информацию через региональные порталы или электронную медицинскую карту, но нужен централизованный подход».

Заместитель председателя координационного совета «Движение против рака» Галина Маргевич в разговоре с РБК назвала еще один требующий решения вопрос. По ее словам, большинство пациентов с тяжелыми заболеваниями не видят проблемы в том, чтобы делиться данными своей медицинской карты анонимно. Организация опросила более 200 пациентов с онкологией и онкогематологией, а также их родственников: 72,2% опрошенных в той или иной степени рассматривают возможность на условиях анонимности разрешить предоставить данные о состоянии своего здоровья в том числе для проведения исследований, а 88,4% поделились бы данными, если бы они оставались анонимными и полностью неидентифицируемыми. По мнению «Движения против рака», необходимо внести изменения в закон «О персональных данных», чтобы создать условия для обработки анонимных персональных данных в сфере здравоохранения.