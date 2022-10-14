Актеры и техперсонал Русского театра в Якутске получили повестки

Директор сообщил, что часть актеров и технических сотрудников пригласили для сверки данных, некоторым приказали явиться в пункт сбора. По данным «Комсомольской правды», всего в военкомат отправились 19 работников театра

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Повестки в военкомат пришли на сверку нескольким актерам Русского драматического театра им. Пушкина, сообщили РБК в театре. Там также уточнили, что этих актеров не мобилизовали.

Ранее источники 14News и якутской редакции «Комсомольской правды» (КП) сообщили, что 13 октября повестки пришли всем или почти всем актерам. Собеседник КП сказал, что в военкомат отправились 19 сотрудников театра.

Директор драмтеатра Александр Лобанов уточнил изданию Sakhaday, что повестки вручили молодым актерам и части технического персонала. «Не все актеры получили повестки, но довольно приличная часть. <...> С кем-то проводится сверка, а кому-то конкретно приказали собрать вещи и в течение трех часов явиться в пункт сбора», — сказал он. Лобанов признал, что это «глобальная потеря» для театра, и отметил, что театрально-зрелищные учреждения должны подлежать брони во время частичной мобилизации. «Но тем не менее, мы все граждане РФ и закон писан для всех», — подчеркнул он.

На сайте якутского театра в разделе «Труппа» всего перечислено 33 актера, в том числе 16 мужчин. Сообщается также, что запланированный на 20 октября показ спектакля «Калека с Инишмаана» отменен «по техническим причинам».

На правительственном портале «Объясняем.РФ» в ответ на вопрос, подлежат ли призыву по мобилизации артисты, говорится: «Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы».