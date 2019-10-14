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Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки
Один из крупнейших поставщиков программы жизненно важных препаратов пригрозил остановить выпуск из-за неготовности к внедрению системы маркировки лекарств. Оператор маркировки заявил о готовности системы к вводу
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Генеральный директор фармкомпании Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг (есть у РБК) с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) и других лекарств с 1 января 2020 года из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки.

Производитель утверждает, что остановка производства нанесет ущерб отрасли, а также «обесценит усилия, предпринятые в вопросе импортозамещения». Как заявил РБК Жеребцов, субсидии на приобретение оборудования для маркировки не были предусмотрены. «Минпромторг готов был сделать это [предоставить финансирование] декларативно, но договариваться пришлось все равно с банками. Одно дело сказать, что они [субсидии] есть, другое — подготовить базу для их начисления. Мы обратились в Фонд развития промышленности, но они также ничего не дают без гарантий банка».

Он раскритиковал и готовность системы маркировки. «Много нерешенных проблем с базой данных, с кодом маркировки. Кроме поставок в товарообороте есть много других функций: обмен, возврат, случается брак, — эти вещи не прописаны», — отметил он.

«Гротекс» производит раствор хлорида натрия для инфузий (физраствор), препарат входит в перечень ЖНВЛП. Как подсчитала для РБК аналитическая компания DSM Group, Solopharm занял первое место в сегменте госзакупок препарата по упаковкам (доля 8,75%), а в розничных продажах — 26-е место (доля 1,04%). Всего компания в 2018 году реализовала 67,6 млн упаковок лекарств. «Гротекс» — один из крупнейших поставщиков программы жизненно важных лекарств: в 2018 году компания заняла второе место по количеству проданных по госзаказу лекарств (58,2 млн упаковок).

По подсчетам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в 2018 году около 45% выручки фармкомпании пришлось на инфузионные растворы. Основной — это хлорид натрия, 38% выручки. «Гротекс» в этой товарной категории занимает третье место по России с долей около 15% в денежном выражении.

«Специфика этой категории продукции такова, что здесь очень высоки затраты на логистику, другие предприятия есть, но перевозка, скажем, из Москвы в Петербург будет сопоставима по ценнику со стоимостью готового препарата, в итоге для локальных потребителей на Северо-Западе цена на препарат вырастет очень заметно», — пояснил аналитик.

Система маркировки всех лекарств должна быть запущена с 1 января 2020 года. 1 октября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о старте системы обязательной маркировки лекарств по программе «Семь высокозатратных нозологий». Одной из главных задач системы маркировки лекарств названа прозрачность движения от производителя до выдачи пациенту

РБК направил запросы в Минпромторг и Минздрав. В Минпромторг письмо поступило, министерство уточняет информацию у Фонда развития промышленности, сообщил РБК представитель ведомства.

Кто готов к внедрению маркировки

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письма в адрес премьера и спикера Госдумы, в которых заявил о неготовности к внедрению системы маркировки лекарств с 1 января 2020 года.

В союзе рассказали об обстоятельствах, которые препятствуют внедрению системы, таких как увеличение брака при маркировке, рост себестоимости препаратов, нерегулированность обмена данными между участниками и других проблемах.

Из 788 производственных линий только 45% в настоящее время полностью оснащены оборудованием, говорилось в письме РСПП со ссылкой на данные 228 производителей лекарств.

В Росздравнадзоре заявляли, что участники рынка выступают против переноса запуска проекта и настаивают на соблюдении сроков. В Минпромторге сообщали, что в курсе сложностей, но производителям все же удалось добиться высокого качества печати и низкого уровня брака.

В нескольких крупных фармкомпаниях выступили против переноса сроков ввода маркировки. ИТ-директор компании «ЦВ «Протек» Виктор Горбунов оценил уровень готовности больших сетей как высокий, а также заявил, что отрасль устала от ожидания.

Президент компании «Акрихин» Денис Четвериков выразил опасения о неоправданности финансовых затрат на внедрение маркировки. «Мы не единственная российская компания, которая находится на высоком уровне готовности. Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя, это их вина», — сказал он РБК.

Сейчас система маркировки и отслеживания лекарств введена в промышленную эксплуатацию, начался массовый выпуск маркированных лекарств, не входящих в программу «Семь высокозатратных нозологий», заявил РБК представитель оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его словам, промаркировано уже около 40 млн упаковок, количество компаний и препаратов в системе постоянно растет.

Авторы: Егор Губернаторов, Елена Сухорукова, Анна Левинская
Теги: лекарства, маркировка, маркировка лекарств
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