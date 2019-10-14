Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки

Один из крупнейших поставщиков программы жизненно важных препаратов пригрозил остановить выпуск из-за неготовности к внедрению системы маркировки лекарств. Оператор маркировки заявил о готовности системы к вводу

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Генеральный директор фармкомпании Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг (есть у РБК) с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) и других лекарств с 1 января 2020 года из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки.

Производитель утверждает, что остановка производства нанесет ущерб отрасли, а также «обесценит усилия, предпринятые в вопросе импортозамещения». Как заявил РБК Жеребцов, субсидии на приобретение оборудования для маркировки не были предусмотрены. «Минпромторг готов был сделать это [предоставить финансирование] декларативно, но договариваться пришлось все равно с банками. Одно дело сказать, что они [субсидии] есть, другое — подготовить базу для их начисления. Мы обратились в Фонд развития промышленности, но они также ничего не дают без гарантий банка».

Он раскритиковал и готовность системы маркировки. «Много нерешенных проблем с базой данных, с кодом маркировки. Кроме поставок в товарообороте есть много других функций: обмен, возврат, случается брак, — эти вещи не прописаны», — отметил он.

«Гротекс» производит раствор хлорида натрия для инфузий (физраствор), препарат входит в перечень ЖНВЛП. Как подсчитала для РБК аналитическая компания DSM Group, Solopharm занял первое место в сегменте госзакупок препарата по упаковкам (доля 8,75%), а в розничных продажах — 26-е место (доля 1,04%). Всего компания в 2018 году реализовала 67,6 млн упаковок лекарств. «Гротекс» — один из крупнейших поставщиков программы жизненно важных лекарств: в 2018 году компания заняла второе место по количеству проданных по госзаказу лекарств (58,2 млн упаковок). По подсчетам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в 2018 году около 45% выручки фармкомпании пришлось на инфузионные растворы. Основной — это хлорид натрия, 38% выручки. «Гротекс» в этой товарной категории занимает третье место по России с долей около 15% в денежном выражении.

«Специфика этой категории продукции такова, что здесь очень высоки затраты на логистику, другие предприятия есть, но перевозка, скажем, из Москвы в Петербург будет сопоставима по ценнику со стоимостью готового препарата, в итоге для локальных потребителей на Северо-Западе цена на препарат вырастет очень заметно», — пояснил аналитик.