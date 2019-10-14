Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Возвращение самолета в Москву в авиакомпании объяснили технической причиной

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании. Возвращение объяснили технической причиной.

«Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — заверил представитель авиакомпании.

По данным сервиса Flightradar24, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU2582, успел долететь почти до границы с Белоруссией, после чего развернулся и вновь приземлился в Шереметьево.

«Взлет был нормальный. Примерно через полчаса полета — механический звук, потом пришел через некоторое время командир, объявил, что мы возвращаемся назад», — рассказал RT один из пассажиров. RT называет предварительной причиной возвращения самолета, на борту которого было около 120 человек, отказ двигателя.

«После замены воздушного судна пассажиры вылетят в Лондон, планируемое время отправления из Москвы — 17:00», — заверил РБК представитель «Аэрофлота».