Рэпер 50 Cent рассказал о планах встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане

Американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, пообещал приехать в Дагестан, чтобы встретиться там с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Ранее он предложил ему перейти в другую MMA лигу — Bellator.
«Я принимаю предложение Нурмагомедова и собираюсь встретиться с ним и его командой в Дагестане, как только я закончу продюсирование сериала «Власть», — написал Джексон у себя в Instagram.
50 Cent пригласил Нурмагомедова выступать в Bellator накануне, 13 октября. Джексон объяснил, что считает решение UFC заморозить выплату $2 млн Нурмагомедову «неправильным». Джексон пообещал сам заплатить российскому бойцу $2 млн, если тот согласится играть в другой лиге. Нурмагомедов в ответ попросил назначить место встречи.
Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у ирландского бойца Конора Макгрегора 7 октября, он защитил титул чемпиона UFC. После боя произошла потасовка: Нурмагомедов подрался с тренером Макгрегора Дилоном Дэнисом, а ирландский боец — с одним из участников команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым. Президент UFC Дэна Уайт назвал Нурмагомедова зачинщиком драки после боя и не исключил лишения его титула. После драки были задержаны трое человек из команды дагестанского бойца.