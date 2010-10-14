Журналисты определили самую сексуальную россиянку

Американский журнал Esquire составил так называемый сексуальный атлас Земли — список самых привлекательных женщин из 195 стран мира. Россию на этой карте представила модель Наталья Водянова, а Украину — бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко

Титулы самых сексуальных женщин присваивались за глаза, прекрасную фигуру, обаяние, за достижения в спорте, активную жизненную позицию и прочее. В список журнала Esquire попали политические деятели, первые леди, модели, актрисы, королевы красоты, танцовщицы, певицы и даже одна бывшая сексуальная рабыня из Камбоджи.

Самой сексуальной женщиной планеты признана американская актриса Минка Келли, а самой привлекательной россиянкой — проживающая в Великобритании модель Наталья Водянова. Украину в списке Esquire представила бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

Оказались в этом рейтинге и знаменитые актрисы Натали Портман из Израиля, Моника Белуччи, представляющая Италию, Шарлиз Терон из ЮАР, Наталия Орейро (Уругвай) и Диана Крюгер — кинозвезда из Германии.

Среди самых сексуальных женщин Земли оказались и политики, а также первые леди. В сексуальный атлас попали супруга президента Франции Николя Саркози Карла Бруни, королева Иордании Рания, президент Аргентины Кристина Фернандес де Кирчнер и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

Отметим, что Ватикан не был нанесен на сексуальный атлас мира. Дело в том, что это государство решили исключить из списка, так как Папа Римский Бенедикт XVI отказался признавать ответственность за сексуальные преступления католических священников. Не попала в данный список и Доминикана, поскольку редакторы журнала не смогли определить самую привлекательную женщину в этой стране.

ФОТОРЕПОРТАЖ