В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцев
Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов города Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Шаповалову поместили под домашний арест на месяц и 30 суток — до 13 ноября 2024 года. Дело против нее заведено по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ей грозит до шести лет лишения свободы.
По данным сервиса «РБК-Компании», Шаповалова Екатерина Сергеевна является генеральным директором зарегистрированного в Москве ООО «Ван Фу», главное направление деятельности которого — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредитель и единственный владелец этой организации — Ван Чуньбао.
Mash пишет, что группе китайских туристов стало плохо после того, как они употребили карпа с рисом на пару. У них начались понос и рвота, поднялась температура. Четырех человек — молодую и пожилую пару, по информации Mash, госпитализировали.
РБК обратился за комментируем в ресторан.
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