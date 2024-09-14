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В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцев

Директора китайского ресторана в Москве арестовали после отравления китайцев
Гендиректора заведения Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест до 13 ноября по делу об оказании небезопасных услуг

В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцев
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Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов города Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Шаповалову поместили под домашний арест на месяц и 30 суток — до 13 ноября 2024 года. Дело против нее заведено по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ей грозит до шести лет лишения свободы.

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По данным сервиса «РБК-Компании», Шаповалова Екатерина Сергеевна является генеральным директором зарегистрированного в Москве ООО «Ван Фу», главное направление деятельности которого — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредитель и единственный владелец этой организации — Ван Чуньбао.

Mash пишет, что группе китайских туристов стало плохо после того, как они употребили карпа с рисом на пару. У них начались понос и рвота, поднялась температура. Четырех человек — молодую и пожилую пару, по информации Mash, госпитализировали.

РБК обратился за комментируем в ресторан.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
массовое отравление Москва домашний арест китайцы рестораны
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