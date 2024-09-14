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Общество ,  
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Исследователи связали онлайн-знакомства с ростом неравенства в США

Bloomberg: онлайн-знакомства стали одной из причин роста неравенства в США
В США объяснили рост неравенства доходов населения популярностью приложений для онлайн-знакомств, пишет Bloomberg. Экономисты выявили, что чаще всего американцы вступают в брак с партнерами со схожими образованием и зарплатой
Фото: Christian Ohde / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Ohde / dpa / Global Look Press

Знакомства в интернете могли стать одной из причин роста неравенства доходов населения США в последние десятилетия, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд.

Экономисты выяснили, что с момента появления приложений для знакомств, которые позволяют устанавливать критерии поиска партнера, американцы все чаще стали создавать семьи с теми, кто схож с ними по уровню образования и заработной плате. Это частично стало причиной роста неравенства доходов домохозяйств в США в период с 1980 по 2020 годы, считают они.

«Мы фиксируем, что рост неравенства доходов за последние полвека в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам, таким как доход и навыки, и тем, как они соотносятся с образованием», — объясняют экономисты.

Как уточнила соавтор исследования Паулина Рестрепо-Эчаваррия, выбор супруга «оказывает серьезное влияние на доход семьи». Она назвала основными факторами, способствующими неравенству, образование и навыки. В гораздо меньшей степени оказывают влияние доход и возраст, в то время как раса играет несущественную роль, объяснила экономист.

Почти четверть россиян пробовали знакомиться онлайн
Общество
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Ранее ВЦИОМ сообщил о росте числа россиян, имеющих опыт онлайн-знакомств с 19% в 2018 году до 24% — в 2024-м. Согласно результатам опроса, чаще всего так знакомятся молодые люди (24-32 года) с высшим или неоконченным высшим образованием, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге или городах-миллионниках, а также отдающие предпочтение интернету вместо телевидения. Респонденты назвали среди преимуществ сервисов онлайн-знакомств их «простоту», большой выбор кандидатов и широкую географию общения. Противники подобных ресурсов говорили об опасениях быть обманутыми и выступили за офлайн-встречи.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
знакомства интернет-знакомства США неравенство Исследование доходы

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